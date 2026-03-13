Slovenska podjetja, ki poslujejo na Bližnjem vzhodu, večjih posledic zaradi zaostrenih razmer v regiji za zdaj ne občutijo, a pozorno spremljajo razvoj dogodkov. Za Siol.net so trenutno stanje orisali v Duolu, Krki, Medexu in Evoltu. V Duolu jih skrbijo višji stroški goriva, morebitne logistične zamude, v Krki izzive sproti obvladujejo, Medex opaža zamude v dobavnih rokih, v Evoltu pa pravijo, da je v Katarju večina pogovorov zaustavljena.

Noben objekt Duola ni bil poškodovan

Podjetje Duol je s svojimi produkti prisotno skoraj na vseh trgih Bližnjega vzhoda: v Združenih arabskih emiratih, Savdski Arabiji, Katarju …, je za Siol.net pojasnil Anžej Olaj, direktor izdelovalca napihljivih balonskih hal Duol iz Kamnika pod Krimom.

Na teh trgih ustvarijo približno 30 odstotkov prihodkov, na njih pa so prisotni predvsem z napihljivimi baloni za športno infrastrukturo. Kupci pokrivajo večnamenske športne centre za zaščito obiskovalcev pred visokimi temperaturami. V zadnjih tednih ni bil poškodovan noben njihov objekt. Na fotografiji je Duolov šotor v Hormozganu v Iranu. Velik je 1.160 kvadratnih metrov in je bil v osnovni izvedbi namenjen športni dejavnosti ter kulturnim dogodkom. Foto: arhiv podjetja V izrednih razmerah (npr. ob potresih, ki so v regiji pogosti) šotor uporabljajo kot zasilni namestitveni objekt za prebivalce. Foto: arhiv podjetja

Anžej Olaj, DUOL Foto: arhiv podjetja

Dogajanje za zdaj ne vpliva na poslovanje podjetja

Olaj pravi, da razen omejitev pri potovanjih na Bližnji vzhod za zdaj večjih negativnih posledic ne opažajo. Tudi njihovi lokalni partnerji niso izrazili posebne zaskrbljenosti, prav tako niso odpovedali ali zamrznili nobenega projekta.

V Duolu jih trenutno najbolj skrbijo posredni vplivi, saj zaradi omejitev izvoza nafte in groženj ladijskemu prometu pričakujejo višje stroške goriva ter morebitne logistične zamude.

V dolenjskem farmacevtu izzive sproti obvladujejo

Foto: STA/Katja Kodba

V Krki, kjer letos načrtujejo 2,13 milijarde evrov prihodkov od prodaje, so prisotni na večini trgov Srednjega vzhoda, kjer glavnino prodaje ustvarijo s humanimi zdravili na recept, in sicer z izdelki za zdravljenje bolezni prebavil in presnove, osrednjega živčnega sistema ter srca in žilja.

Kot pravijo, na nekaterih trgih poslovanje otežujejo lokalne razmere, vendar izzive sproti obvladujejo. Dodajajo, da se bodo tako kot do zdaj tudi v prihodnje prilagajali tržnim razmeram.

Medex opaža zamude v dobavnih rokih

Medexovi produkti na osnovi čebeljih pridelkov so na voljo na nekaterih trgih Bližnjega vzhoda, tam pa Medex sodeluje z lokalnimi partnerji in distributerji. V podjetju opažajo, da se zaradi aktualnega dogajanja v regiji občasno pojavljajo zamude v dobavnih tokovih, zaznavajo pa tudi nekoliko previdnejšo dinamiko naročanja. Razmere pozorno spremljajo, s partnerji na teh trgih so v rednem stiku ter se sproti usklajujejo glede nadaljnjih aktivnosti.

Foto: Nebojša Tejić/STA

Zaustavljeni pogovori v Katarju

Tudi v skupini Evolt, kjer razvijajo napredne prilagojene programske rešitve, združujejo umetno inteligenco, avtomatizacijo ter najvišje varnostne standarde, pravijo, da aktualno dogajanje na Bližnjem vzhodu za zdaj bistveno ne vpliva na njihove projekte. Juš Dobnikar, Evolt Technologies Foto: Osebni arhiv

Trenutno so kot dolgoročni razvojni in tehnološki partner pri zahtevnejših digitalizacijskih in fintech projektih prisotni predvsem v Združenih arabskih emiratih, kjer delajo z naročniki in partnerji v Dubaju, Abu Dabiju in Šarjahu. Prihodki, ki jih ustvarijo v regiji, predstavljajo do 30 odstotkov celotnih prihodkov.

V zadnjih mesecih so po besedah direktorja Juša Dobnikarja veliko časa namenili širitvi v Katar, kjer pa je zaradi nestabilne varnostne situacije večina pogovorov trenutno zaustavljena.

Pri načrtovanju novih aktivnosti so tako zdaj bolj zadržani in pozorni na tveganja, hkrati pa tudi omejeni s poslovnimi potovanji.