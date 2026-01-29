Skupina Krka je po prvih nerevidiranih podatkih lani ustvarila prihodke od prodaje v višini 2,04 milijarde evrov, kar je sedem odstotkov več kot predlani. Rast je dosegla na večini trgov, največjo pa v regiji vzhodna Evropa. Čisti dobiček se je povečal za 13 odstotkov na 401,1 milijona evrov.

Predsednik uprave in generalni direktor Krke Jože Colarič je na današnji novinarski konferenci povedal, da je za družbo uspešno leto. "Dosegli smo pomemben mejnik in prvič v zgodovini presegli prodajo v vrednosti dve milijardi evrov. Ker se zavedamo, da je dolgoročna rast prodaje povezana tudi s širitvijo palete Krkinih izdelkov, smo ponudbo razširili s 17 novimi izdelki," je dodal.

Na različnih trgih so za nove in že uveljavljene izdelke končali več kot 900 registracijskih postopkov. "Večina zdravil je namenjena zdravljenju kroničnih bolezni srca in ožilja, bolezni osrednjega živčevja, prebavil in sladkorne bolezni ter lajšanju bolečine. Med njimi so nova kombinirana zdravila, ki postajajo vse pomembnejši segment Krkine prodaje," je še povedal prvi mož Krke.

Bruto dobiček krepko čez pol milijarde

V letu 2025 je ocenjeni bruto dobiček iz poslovanja znašal 559,1 milijona evrov, njegov delež v prihodkih od prodaje pa 27,4 odstotka. Dobiček iz poslovanja se je po prvih podatkih povečal za devet odstotkov na 465,6 milijona evrov.

Po prodaji največja regija je bila lani s 713,4 milijona evrov in 35,1-odstotnim deležem v prodaji vzhodna Evropa, kjer se je prodaja povečala za deset odstotkov. V srednji Evropi je prodaja dosegla 460 milijonov evrov in 22,6-odstotni delež. Rast je lani dosegla osem odstotkov. Regija zahodna Evropa je bila s 364,1 milijona evrov in 17,9-odstotnim deležem tretja, rast je bila višja za tri odstotke. V jugovzhodni Evropi so prodali za 290,2 milijona evrov ali osem odstotkov več.

V Sloveniji je skupina lani dosegla prodajo v višini 130,3 milijona evrov, kar predstavlja 6,4-odstotni delež v prodaji skupine. Rast je bila v primerjavi z letom prej osemodstotna. Glavnino so ustvarili s prodajo izdelkov, ki se je povečala za šest odstotkov. Zdraviliškoturistične storitve so prispevale 54,2 milijona evrov ali deset odstotkov več kot predlani.

Za letos napovedujejo še petodstotno rast prodaje

Lani je skupina prodala za 1,7 milijarde evrov zdravil na recept ali osem odstotkov več kot predlani, segment pa predstavlja 83,2-odstotni delež v prodaji skupine. Prodajo so povečali v vseh regijah, razen na čezmorskih trgih. S prodajo izdelkov brez recepta so ustvarili 173,5 milijona evrov ali en odstotek več. Veterinarskih izdelkov so prodali za 114,7 milijona evrov ali za tri odstotke več. Prodaja zdraviliškoturističnih storitev je znašala 54,2 milijona evrov in se je povečala za deset odstotkov.

V skupini Krka, kjer je bilo konec lanskega leta zaposlenih okoli 13.200 ljudi, je bila v letu 2025 ocenjena vrednost naložb 95,5 milijona evrov, od tega 70 milijonov evrov v obvladujoči družbi.

Letos načrtujejo 2,13 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je pet odstotkov več kot v letu 2025, in 405 milijonov evrov čistega dobička. Povprečna letna rast čistega dobička v petletnem obdobju bo 5,6-odstotna. Naložbe bodo po načrtu dosegle 140 milijonov evrov ter bodo namenjene predvsem povečanju in posodobitvi proizvodnih zmogljivosti in infrastrukture. Načrtujejo tudi povečanje števila zaposlenih v Sloveniji in tujini, skupaj za dva odstotka, so napovedali.