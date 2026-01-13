Kralji brez Anžeta Kopitarja potegnili krajšo proti Dallasu #video

Hokejisti Los Angelesa so v noči na torek v ligi NHL na domačem ledu izgubili proti Dallasu (1:3). Druga ekipa Zahoda Dallas Stars se je izkazala za premočnega tekmeca za Kralje, ki zaradi poškodbe še četrto tekmo zapored niso mogli računati na pomoč kapetana Anžeta Kopitarja. Končni rezultat je 18 sekund pred koncem po strelu v prazno mrežo dosegel Matt Duchene.