Avtorji:
R. P., Ž. L.

Torek,
13. 1. 2026,
6.49

1 ura, 34 minut

Anže Kopitar liga NHL

Liga NHL, 12. januar

Kralji brez Anžeta Kopitarja potegnili krajšo proti Dallasu #video

R. P., Ž. L.

Hokejisti Dallasa so zmagali v dvorani Crypto.com Arena. | Foto Reuters

Hokejisti Dallasa so zmagali v dvorani Crypto.com Arena.

Foto: Reuters

Hokejisti Los Angelesa so v noči na torek v ligi NHL na domačem ledu izgubili proti Dallasu (1:3). Druga ekipa Zahoda Dallas Stars se je izkazala za premočnega tekmeca za Kralje, ki zaradi poškodbe še četrto tekmo zapored niso mogli računati na pomoč kapetana Anžeta Kopitarja. Končni rezultat je 18 sekund pred koncem po strelu v prazno mrežo dosegel Matt Duchene.

Washington Capitals
Sportal Ovečkin do 21. sezone z 20 zadetki v ligi NHL

Vrhunci dvoboja v Los Angelesu:

Liga NHL, 12. januar

Lestvice

Dallas Stars Los Angeles Kings Anže Kopitar liga NHL
