Hokej v Milanu 2026: sijaj zvezdnikov iz NHL ali športni mrk?

Hokej je vselej eden glavnih športnih mikov na zimskih olimpijskih igrah, pritegne veliko navijačev in ponavadi ima nosilno vlogo v mestu, ki gosti igre. A še nekaj dni pred igrami v Milanu in Cortini se ljubitelji športa sprašujejo, kako bo sploh videti olimpijski hokejski turnir.

Osnova je sicer dobra, celo zelo dobra. Za hokejske boje so v Milanu želeli zgraditi povsem novo, sodobno dvorano Santa Giulia v nekoč industrijskem predmestju, ki se počasi spreminja v novo prestižno stanovanjsko in poslovno okolje.

A glavna težava dvorane je prav poudarek na počasi. Skrbi številnih opazovalcev, da v Milanu krepko zamujajo pri dokončanju nekaterih ključnih infrastrukturnih objektov za igre, so se pojavile že pred letom ali še dlje v preteklosti. Takrat se je zdelo, da imajo Italijani še dovolj časa in da bodo vendarle do februarja 2026 stvari uredili.

Zdaj je očitno, da jih ne bodo. Manj kot teden dni pred začetkom tekmovanj (prve tekme ženskega olimpijskega turnirja bodo na vrsti še pred uradnim odprtjem v četrtek) je dvorana še vedno gradbišče, v katerem delavci hitijo, da bi dokončali vse bistveno. Zunanji videz, arhitekturna estetika, uporabnost dvorane za gledalce in želeno število sedežev (teh bo očitno na voljo precej manj kot obljubljenih 16.000) bodo kolateralna škoda teženj, da bi bili pravočasno in v skladu s pravili nared vsaj elementi, ki jih hokejisti nujno potrebujejo za nastope.

Foto: Reuters

Santa Giulia bi sicer morala, če bi jo pravočasno končali, ponujati prostor za 16.000 gledalcev, v osmih nadstropjih pa naj bi bilo še več kot 70.000 kvadratnih metrov prostora za različne prireditve.

Prvi alarm, da stvari ne gredo po načrtih, je bilo decembrsko opozorilo lige NHL. Po uradnem ogledu do tedaj narejenega v dvorani so organizatorji in Mednarodna hokejska zveza IIHF sporočili, da je ledena ploskev skladna s predpisi, v NHL pa so poudarili, da niso prav hudo navdušeni nad njo.

Vpletene strani sicer za hokej zelo dobrodošlega dogovora, ko so prireditelji OI, krovna olimpijska organizacija Mok in IIHF sklenili sporazum z ligo NHL, da bodo prvič po letu 2014 prekinili tekmovanje in omogočili nastope najboljšim na OI, so pozneje ugotovili, da niso natančno določili vseh podrobnosti.

"Mislim, da so si v IIHF drugače razlagali, kaj pomeni ledena ploskev, kot v NHL. Tudi ob obiskih gradbišča očitno o tem ni nihče razmišljal. Najbrž niso hodili naokrog z metri v rokah," je tedaj dejal komisar lige Bill Daly. Niso pa glavna težava dimenzija ledene ploskve, temveč skrb za njeno kakovost. Daly je bil zato zelo jasen: "Če se igralci ne bodo počutili varno na ledu, jim ne bomo dovolili igranja. Povsem preprosto".

Januarja so v dvorani le izvedli prva testna tekmovanja. Odigrali so finalna turnirja italijanskega državnega prvenstva in pokalnega tekmovanja, pri čemer so tudi preizkusili delovanje dvorane. Ne v polnem obsegu, kot Santa Giulia očitno ne bo delovala niti med igrami, a so vendarle dobili pomembne informacije. Gledalcev je bilo sicer še manj, kot jih bodo po zadnjih ocenah lahko spravili na tribune med OI, le med 3000 in 4000.

Razmere na skorajšnjem olimpijskem prizorišču so nekaj dni pred začetkom ocenili pri britanskem BBC, ko so se odpravili pogledat, kakšno je stanje. Ocena ni bila najboljša: pred dvorano in v njej je še vedno gradbišče, povsod so kupi smeti in zaščitne plastične ponjave, v medijskem središču ni stolov, stojnice za hrano in pijačo so nedokončane.

A to je zunanja podoba, ki jo bodo do začetka tekmovanj po zagotovilih Christopha Dubija, izvršnega direktorja Moka, popravili oziroma estetsko dodelali, da bo imela vsaj navzven dvorana pravo olimpijsko podobo. Skrajni čas za to bo četrtek do 14.40, ko se začne ženska tekma Italija - Francija ...

Foto: Guliverimage

Težave je ob robu svetovnega prvenstva do 20 let priznal tudi predsednik IIHF Luc Tardif, a je obenem, kot poroča CNN, zatrdil, da "nihče ne bo potoval v Milano zaman". Dvorana sicer ne bo pravočasno dokončana, toda bistveni elementi, kot so ledena ploskev, površine za trening in slačilnice, bodo vendarle povsem ustrezni. Prav tako naj bi dvorana sprejela gledalce, čeprav bo sedežev po zadnjih informacijah le 11.800. "To je manj, kot smo pričakovali, a bo vseeno lepa kulisa za OI," meni predsednik IIHF.

Slovenskih tokrat ne bo zraven, saj se jim tako kot pred Pekingom 2022 ni uspelo uvrstiti na igre. Za nekaj slovenskega pridiha bo poskrbel Alex Petan, napadalec ljubljanske Olimpije, ki bo član domače italijanske vrste. Foto: Guliverimage

Ljubitelji športa in iger lahko le upajo, da ima prav in da glavna zgodba ne bo dvorana, ampak hokejisti. Slovenskih tokrat ne bo zraven, saj se jim tako kot pred Pekingom 2022 ni uspelo uvrstiti na igre. Za nekaj slovenskega pridiha bo poskrbel Alex Petan, napadalec ljubljanske Olimpije, ki bo član domače italijanske vrste.

Večina od 12 udeleženk, razdeljenih v tri skupine (v A so Kanada, Švica, Češka in Francija, v B Finska, Švedska, Slovaška in Italija, v C pa ZDA, Nemčija, Latvija in Danska), računa tudi na močno podporo svojih zvezdnikov iz NHL. Prva tekma med Slovaško in Finsko je predvidena za 11. februar, veliki finale bo zadnji dan iger 22. februarja ob 14.10. V dvorani Santa Giulia.