Torek, 3. 2. 2026, 21.35
1 ura, 39 minut
Liga NHL, 3. februar
Seattle se za Kralje ogreva v Anaheimu
Anžeta kopitarja in njegove soigralce iz moštva Los Angeles Kings naslednja tekma lige NHL čaka v noči na četrtek po slovenskem času, ko se bodo v dvorani Crypto.com spopadli s Seattle Kraken. Ti se bodo pred spopadom s Kralji ustavili pri Anaheim Ducks. Seattle in Anahaim sta tik pred LA Kings na lestvici zahodne konference, imata pa le točko več.
Ponoči bo v najmočnejši hokejski ligi na svetu odigranih še šest tekem, Carolina Hurricanes gostijo Ottawa Senators, New Jersey Devils Columbus Blue Jackets, Philadelphia Flyers Washington Capitals, New York Islanders Pittsburgh Penguins, Tampa Bay Lightning Buffalo Sabres in Edmonton Oilers Toronto Maple Leafs.