Seattle se za Kralje ogreva v Anaheimu

Anžeta kopitarja in njegove soigralce iz moštva Los Angeles Kings naslednja tekma lige NHL čaka v noči na četrtek po slovenskem času, ko se bodo v dvorani Crypto.com spopadli s Seattle Kraken. Ti se bodo pred spopadom s Kralji ustavili pri Anaheim Ducks. Seattle in Anahaim sta tik pred LA Kings na lestvici zahodne konference, imata pa le točko več.