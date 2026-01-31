V živo: Kralji na matineji v Filadelfiji, Kopitar se je vrnil

V hokejski ligi NHL so Los Angeles Kings nocoj na delu že ob 18.30 po slovenskem času, ko se na matineji v gosteh merijo s Philadelphia Flyers. Kalifornijci so le dočakali povratek kapetana Anžeta Kopitarja, ki je zaradi poškodbe izpustil enajst tekem. V času Hrušičanove odsotnosti so njegovi soigralci dosegli štiri zmage in doživeli sedem porazov, zadnjega v petek zjutraj v Buffalu (1:4).

LA Kings so trenutno na desetem mestu zahodne konference, za mesti, ki vodijo v končnico ne zaostajajo veliko, osmi Anaheim ima denimo na računu 59 točk.

Kalifornijci počasi končujejo turnejo, pred vrnitvijo v Los Angeles se bodo v nedeljo ustavili še v Raleighu, kjer se bodo ob 21. uri pomerili s Carolina Hurricanes.

