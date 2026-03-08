Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Nedelja,
8. 3. 2026,
11.21

Novi verski voditelj Irana je že izbran, kmalu njegova razglasitev

Avtor:
Na. R.

Iranske politične in verske osebnosti

Foto: Guliverimage

Ahmad Alamolhoda, član iranskega Zbora strokovnjakov, je sporočil, da so v Iranu že izbrali novega verskega voditelja, njegovo ime pa bo znano kmalu.

88-članski Zbor strokovnjakov, izvoljeno telo višjih duhovnikov, ki mora izbrati novega vrhovnega vodjo, je sporočil, da so dosegli soglasje o Hamenejevem nasledniku. Navedli so, da so ga izbrali v skladu z nasvetom pokojnega vrhovnega voditelja, da mora biti njegov naslednik "osovražen med sovražniki".

Sekretariat organa bo ime objavil kasneje, je še dejal Alamolhoda, kot se je ugibalo ves prejšnji teden, pa bi ta položaj lahko prevzel Hamenejev sin Modžtaba Hamenej

