Četrtek, 29. 1. 2026, 21.28
1 ura, 34 minut
Liga NHL, 29. januar
Kralji se brez Kopitarja počasi vračajo v območje, ki prinaša končnico
V hokejski ligi NHL bodo ponoči spet na delu Los Angeles Kings, ki bodo niz zmag poskušali podaljšati na gostovanju v Buffalu. Kralji še vedno pogrešajo poškodovanega kapetana Anžeta Kopitarja, spet pa so se približali mestom, ki vodijo v končnico. Trenutno so deveta ekipa zahodne konference, a imajo enako točk kot osmi San Jose.
Anže Kopitar ostaja na seznamu poškodovanih igralcev Kraljev, s katerimi pa je vseeno odpotoval na šest tekem dolgo turnejo. Ta je prav na polovici, LA Kings bodo pred vrnitvijo domov odigrali še tekme v Buffalu, Filadelfiji in Raleighu.