Avtor:
S. K.

Četrtek,
29. 1. 2026,
21.28

1 ura, 34 minut

Anže Kopitar Anže Kopitar Buffalo Sabres Los Angeles Kings liga NHL

Liga NHL, 29. januar

Kralji se brez Kopitarja počasi vračajo v območje, ki prinaša končnico

Los Angeles Kings | Foto Reuters

Foto: Reuters

V hokejski ligi NHL bodo ponoči spet na delu Los Angeles Kings, ki bodo niz zmag poskušali podaljšati na gostovanju v Buffalu. Kralji še vedno pogrešajo poškodovanega kapetana Anžeta Kopitarja, spet pa so se približali mestom, ki vodijo v končnico. Trenutno so deveta ekipa zahodne konference, a imajo enako točk kot osmi San Jose.

Ondrej Palat, Islanders
Sportal Islanders premagali Rangers

Anže Kopitar ostaja na seznamu poškodovanih igralcev Kraljev, s katerimi pa je vseeno odpotoval na šest tekem dolgo turnejo. Ta je prav na polovici, LA Kings bodo pred vrnitvijo domov odigrali še tekme v Buffalu, Filadelfiji in Raleighu.

Liga NHL, 29. januar

Lestvice

Preberite še:

Los Angeles Kings
Sportal Kopitarjevi Kralji do velike zmage
Brandon Hagel Tampa
Sportal Kralji brez tekme zaradi snežnega neurja, Tampa do nove zmage
Linus Ullmark, Ottawa Senators
Sportal Ottawa Senators so napolnili mrežo Vegasa
Anže Kopitar Anže Kopitar Buffalo Sabres Los Angeles Kings liga NHL
