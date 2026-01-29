Kralji se brez Kopitarja počasi vračajo v območje, ki prinaša končnico

V hokejski ligi NHL bodo ponoči spet na delu Los Angeles Kings, ki bodo niz zmag poskušali podaljšati na gostovanju v Buffalu. Kralji še vedno pogrešajo poškodovanega kapetana Anžeta Kopitarja, spet pa so se približali mestom, ki vodijo v končnico. Trenutno so deveta ekipa zahodne konference, a imajo enako točk kot osmi San Jose.