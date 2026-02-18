Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Sreda,
18. 2. 2026,
19.30

Osveženo pred

13 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Podmežakla hokej Anže Kopitar Anže Kopitar Jesenice

HDD Jesenice z zanimivim predlogom

Pobuda, da Podmežaklo preimenujejo v dvorana Anže Kopitar

Anže Kopitar | Anže Kopitar | Foto www.alesfevzer.com

Anže Kopitar

Foto: www.alesfevzer.com

Zanimiva vest prihaja iz hokejskih Jesenic. V HDD Jesenice so občinskemu svetu predlagali, da preimenuje športno dvorano Podmežakla v dvorano Anže Kopitar.

Podmežakla | Foto: Ana Kovač Podmežakla Foto: Ana Kovač Najboljši slovenski hokejist Anže Kopitar, ki bo po aktualni sezoni sklenil bogato kariero v ligi NHL, bi bil lahko deležen velike časti. Hokejsko pot je začel v domačem klubu na Jesenicah, prihaja namreč iz bližje Hrušice. Čeprav za člane ni nikoli igral, ker je prej odšel v tujino, pa zdajšnji klub HDD Jesenice predlaga, da po njem poimenujejo tamkajšnjo dvorano Podmežakla. 

"Jesenice in hokej sta vedno pisala skupno zgodbo. HDD Jesenice je jeseniškemu občinskemu svetu predlagal, da se naša športna dvorana Podmežakla preimenuje v dvorano Anže Kopitar – skrajšano AK11. Gre za simbolno priznanje igralcu, ki je prve hokejske korake naredil prav tukaj in ime Jesenic ponesel v širni svet ter svetovni športni vrh. Na uradni odgovor občinskega sveta še čakamo."

Iz HDD Jesenice so v izjavi za javnost sporočili, da je v predlogu izrecno navedeno, da mora biti pred sprejemom odločitve pridobljeno soglasje Anžeta Kopitarja.

