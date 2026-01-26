Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Liga NHL, 26. januar

Ekstremno zimsko vreme odneslo obračun med Kralji in Modri jopiči

Los Angeles Kings | Hokejisti LA Kings bi morali gostovati pri Modrih jopičih v Columbusu, a je tekma zaradi ekstremnih zimskih razmer odpovedana. | Foto Reuters

Hokejisti LA Kings bi morali gostovati pri Modrih jopičih v Columbusu, a je tekma zaradi ekstremnih zimskih razmer odpovedana.

Foto: Reuters

V ligi NHL bodo v noči na torek na sporedu samo štirje obračuni. Philadelphia Flyers gosti New York Islanders, Tampa Bay Lightning pričakuje Utah Mammoth, Boston Bruins odhajajo v goste k New York Rangers, Edmonton Oilers pa gosti Racmane iz Anaheima. V Columbusu bi se morali srečati moštvi Los Angeles Kings in Blue Jakets Columbus, a je tekma zaradi ekstremnih zimskih razmer prestavljena na 9. marec.

Liga NHL, 26. januar

Lestvice

