Ekstremno zimsko vreme odneslo obračun med Kralji in Modri jopiči
V ligi NHL bodo v noči na torek na sporedu samo štirje obračuni. Philadelphia Flyers gosti New York Islanders, Tampa Bay Lightning pričakuje Utah Mammoth, Boston Bruins odhajajo v goste k New York Rangers, Edmonton Oilers pa gosti Racmane iz Anaheima. V Columbusu bi se morali srečati moštvi Los Angeles Kings in Blue Jakets Columbus, a je tekma zaradi ekstremnih zimskih razmer prestavljena na 9. marec.
Update on our game tonight vs the @BlueJacketsNHL 👇 pic.twitter.com/dr65fpSzi7— LA Kings (@LAKings) January 26, 2026
