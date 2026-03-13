Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Petek, 13. 3. 2026, 6.28

43 minut

DZ bo obravnaval poročilo o obvodnem financiranju SDS in NSi

Gibanje Svoboda. Tamara Vonta | Prav tako se je javni denar po besedah Vonte (na fotografiji) pretakal prek strankarskega medijskega aparata. | Foto STA

Prav tako se je javni denar po besedah Vonte (na fotografiji) pretakal prek strankarskega medijskega aparata.

Foto: STA

DZ bo na današnji izredni seji obravnaval poročilo preiskovalne komisije DZ, ki je preiskovala sume nezakonitega financiranja strank. Komisija je po navedbah njene predsednice Tamare Vonta iz Svobode ugotovila dovršen sistem obvodnega financiranja SDS in NSi v času prejšnje vlade s pretakanjem javnega denarja prek državnih podjetij in oglaševanja.

Končno poročilo po navedbah Vonte kaže na jasno politično odgovornost in podrobno popisuje obvodno financiranje političnih strank. Razkriva dovršen sistem porabe javnega denarja za utrjevanje politične moči SDS in NSi v času prejšnje vlade pod vodstvom predsednika SDS Janeza Janše. Del tega političnega projekta so bila državna podjetja, med drugim Telekom Slovenije, koncesionarji, oglaševalske pogodbe in tuji kapital, je Vonta dejala na predstavitvi poročila 5. marca.

Glede na ugotovitve komisije so Nova24TV, tednik Demokracija in več portalov, povezanih z njima, usklajeno delovali kot politično orodje SDS, pred parlamentarnimi volitvami leta 2022 pa tudi kot obvodni volilni račun SDS. Komisija v primeru NSi medtem ugotavlja obvodno financiranje prek Inštituta Janeza Evangelista Kreka.

Na dnevnem redu izredne seje, ki je sklicana na zahtevo koalicijskih poslanskih skupin, je tudi predlog resolucije o strategiji regionalnega razvoja Slovenije za obdobje 2026-2050.

