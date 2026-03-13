Nad Irakom je strmoglavil ameriški zračni tanker #vŽivo

Sinoči je na zahodu Iraka ob jordanski meji strmoglavil ameriški zračni tanker, ki je oskrboval letala, vpletena v napade na Iran, poročajo ameriški mediji. Na krovu tako imenovanega stratotankerja boeing KC-135 je bilo pet članov posadke, je poročala televizija CBS.

ZDA so začasno omilile gospodarske sankcije proti Rusiji ter dovolile prodajo ruske nafte in naftnih derivatov, ki so že naloženi na ladje na morju, da bi zmanjšale gospodarski vpliv po napadih ZDA in Izraela na Iran, je v četrtek zvečer sporočilo ministrstvo za finance. Ameriški finančni minister Scott Bessent je dejal, da gre za začasni ukrep za "spodbujanje stabilnosti na svetovnih energetskih trgih", poroča francoska tiskovna agencija AFP. Dovoljenje bo veljalo do 11. aprila.

"Ta ozko zasnovan, kratkoročni ukrep velja le za nafto, ki je že v tranzitu, in ruski vladi ne bo prinesel znatne finančne koristi," je po poročanju BBC dejal Bessent. Kot je dodal, ruska vlada "večino svojih prihodkov od energije pridobi iz davkov, odmerjenih na mestu črpanja".

Bessent je že prej dejal, da administracija predsednika Donalda Trumpa razmišlja o odpravi sankcij na del ruske nafte.

Vojna na Bližnjem vzhodu je praktično ustavila promet v Hormuški ožini, skozi katero potuje petina svetovne surove nafte, cene nafte pa se še naprej zvišujejo. Mednarodna agencija za energijo (IEA) ocenjuje, da je vojna povzročila največjo motnjo v oskrbi v zgodovini svetovnega trga z nafto.

Z Bližnjega vzhoda se je od konca februarja, ko so ZDA in Izrael začeli napade na Iran, domov vrnilo okoli 47 tisoč Američanov, je v četrtek po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal neimenovani predstavnik State Departmenta. Ministrstvo je za repatriacijo svojih državljanov zagotovilo skoraj 50 čarterskih poletov.

State Department, ameriško zunanje ministrstvo Foto: Reuters State Department je neposredno pomagal 32 tisoč Američanom, ki so se v ZDA z Bližnjega vzhoda vrnili s čarterskimi ali komercialnimi poleti. "Neposredno smo zagotovili varnostna navodila in pomoč pri potovanju približno 32 tisoč prizadetim Američanom," je po poročanju AFP povedal neimenovani uradnik.

Ameriški vladni uradniki so bili takoj po izbruhu spopadov deležni kritik, da niso poskrbeli za svoje državljane na Bližnjem vzhodu, čeprav bi lahko vnaprej sklepali, da se bo Iran odzval na ameriške napade ter se skušal maščevati z napadi na ameriške cilje, interese in ljudi okrog Perzijskega zaliva.

State Department je nato začel organizirati čarterske polete, za katere državljanom niso zaračunali vozovnic.

State Department je v četrtek dvignil stopnjo teroristične nevarnosti za Azerbajdžan in državljanom priporočil, naj ponovno premislijo, ali želijo potovati tja. Azerbajdžan je od izbruha spopadov po trditvah Američanov tarča domnevnih iranskih napadov z droni, kar Teheran zanika.

Ameriško centralno poveljstvo je sporočilo, da sta bila dva zračna tankerja vpletena v isti incident, ki pa ni bil posledica sovražnega ali prijateljskega ognja. Eden je strmoglavil, drugi pa je varno pristal, poroča CBS, ki dodaja, da usoda petih članov posadke prvega tankerja ni jasna.

Photos of a U.S. Air Force KC-135 Stratotanker, at what appears to be Ben Gurion International Airport in Israel (note the car’s license plate), with visible damage to the tail have emerged following the crash of a KC-135 due to a mid-air collision with another Stratotanker… pic.twitter.com/c9SLUnDSMQ — OSINTdefender (@sentdefender) March 13, 2026

To je zdaj že četrto strmoglavljenje ameriškega vojaškega letala od začetka napadov na Iran, potem ko je zračna obramba Kuvajta pred tednom dni po napaki sestrelila tri lovska letala F-15. Vseh šest članov posadke letal je varno izskočilo s padalom.

Boeing KC-135 Stratotanker Foto: Reuters