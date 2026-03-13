Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Petek, 13. 3. 2026, 11.37

Petek, 13. 3. 2026, 11.37

29 minut

Trump: Iran se bo predal

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Donald Trump
Donald Trump | Bela hiša se na prošnjo za komentar zunaj rednega delovnega časa ni odzvala. | Foto Reuters

Bela hiša se na prošnjo za komentar zunaj rednega delovnega časa ni odzvala.

Foto: Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je na sredinem virtualnem srečanju voditeljem G7 povedal, da se bo Iran predal, je poročal Axios, pri čemer se je skliceval na tri uradnike G7, ki so bili seznanjeni s klicem, navaja agencija Reuters.

Po poročanju je Trump med klicem G7 v sredo zjutraj med hvalisanjem z rezultati operacije Epic Fury zaveznikom povedal, da se je "znebil raka, ki je grozil vsem nam".

Trump je dejal, da "nihče ne ve, kdo je vodja, zato ni nikogar, ki bi napovedal predajo", in Irance označil za blazne izmečke, je v petek še poročal Axios.

Posmehoval se je iranskim voditeljem in dejal, da bi mu bilo v veliko čast, če bi jih ubil, saj se vojna na Bližnjem vzhodu bliža drugemu tednu. 

