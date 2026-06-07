Obrambno ministrstvo ZDA naj bi bilo vse bolj zaskrbljeno zaradi izraelskega stopnjevanja vohunjenja za ZDA. Nedavno je zvišalo stopnjo grožnje protiobveščevalnih dejavnosti iz največje ameriške zaveznice na Bližnjem vzhodu na najvišjo raven, poročajo ameriški mediji, ki se sklicujejo na ameriške uradnike.

Obrambna obveščevalna agencija (DIA) naj bi v zadnjih tednih zvišala stopnjo grožnje protiobveščevalnih dejavnosti zaradi vedno večje zaskrbljenosti, da je izraelsko vohunjenje postalo bolj agresivno kot običajno. Ocenila je, da je sposobnost Izraela "za izvajanje človeškega vohunjenja in tehničnega zbiranja podatkov na kritični ravni", je v soboto poročal NBC News.

Kot še navaja, naj bi Izrael poskušal vohuniti za visokimi ameriškimi uradniki, da bi pridobil informacije o "notranjih posvetovanjih in odločitvah administracije" ameriškega predsednika Donalda Trumpa o konfliktih na Bližnjem vzhodu.

Časnik The New York Times je povzel navedbe o domnevnih izraelskih prizadevanjih za prisluškovanje med drugim glavnemu Trumpovemu pogajalcu Steveu Witkoffu in namestniku ministra za obrambo Elbridgeu Colbyju.

ZDA in Izrael so 28. februarja izvedli skupne napade na Iran in tako sprožili novo vojno na Bližnjem vzhodu. A v zadnjem času se zdi odnos med Trumpom in izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem vedno bolj napet. Trump naj bi imel v začetku tedna po poročanju medijev oster pogovor z Netanjahujem, v katerem je zahteval, naj Izrael ustavi napade na Libanon, potem ko je Teheran po poročanju iranskih medijev zaradi njih prekinil pogajanja z ZDA.