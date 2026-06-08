Trump novinarko označil za pokvarjeno in zapustil intervju #video

Ameriški predsednik Donald Trump je nenadoma odkorakal z intervjuja s Kristen Welker v Wisconsinu, potem ko ga je voditeljica soočila z vprašanji o njegovih nedokazanih trditvah o volilnih prevarah.

Intervju v oddaji Meet the Press ameriške televizijske mreže NBC je bil posnet v petek popoldne na kmetiji Custer Farms v kraju Chippewa Falls v ameriški zvezni državi Wisconsin, kjer je Donald Trump nagovoril kmete. Oddajo z voditeljico Kristen Welker so nato predvajali v nedeljo.

Pogovor je sprva zajemal več aktualnih tem, med drugim vojno oziroma ameriško politiko do Irana, cene energentov in predlog sklada v višini približno 1,8 milijarde dolarjev za ljudi, ki naj bi bili po Trumpovem mnenju žrtve politično motiviranih pregonov. Welker ga je vprašala tudi, ali bi lahko denar iz takšnega sklada prejeli udeleženci napada na ameriški Kapitol 6. januarja 2021.

Razgreta debata o domnevnih volilnih prevarah

Napetost se je stopnjevala, ko je pogovor prešel na Trumpove trditve o volitvah. Ponavljal je, da so bile predsedniške volitve leta 2020 ukradene, in brez dokazov namigoval tudi na nove nepravilnosti na torkovih volitvah za guvernerja Kalifornije. Welker ga je pri tem večkrat opozorila, da za takšne trditve ni predstavil nobenih dokazov, ki bi bili potrjeni na sodišču.

WOW -- Trump crashes out and cuts his interview with Welker short as she presses him on his lack of evidence for claiming elections are rigged



"You're either crooked or you're stupid. Let's call it quits. Because I've had enough. Thank you darling," he tells her."



"I traveled… pic.twitter.com/qQaNIDnX4y — Aaron Rupar (@atrupar) June 7, 2026

"Pokvarjene so, tako kot ste vi pokvarjeni, vaš medij je pokvarjen. In Meet the Press je pokvarjen," je odvrnil Trump. Novinarka je v svoj zagovor odgovorila, da ni pokvarjena, in želela nadaljevati pogovor, vendar je Trump nadaljeval z obtožbami na račun pristranskosti njene televizije in dodal: "Zaključimo, ker imam dovolj." Zahvalil se je voditeljici, odstranil mikrofon in zapustil prizorišče snemanja, čeprav je Welker pogovor skušala nadaljevati.

Snemanje intervjuja je potekalo med močnim neurjem, vendar to ni bil razlog prekinitve. NBC po incidentu ni objavil dodatnega pojasnila o prekinitvi intervjuja, Welker pa je po oddaji poudarila, da je bil pogovor kljub vremenskim težavam obsežen in da je zajel več pomembnih tem.