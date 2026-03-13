Nov incident: Turčija potrdila sestrelitev še ene balistične rakete

Turško obrambno ministrstvo je danes sporočilo, da so sile Nata v turškem zračnem prostoru sestrelile balistično raketo iz Irana. To je že tretji tovrstni incident od začetka vojne na Bližnjem vzhodu pred dvema tednoma.

Z obrambnega ministrstva v Ankari so sporočili, da so balistično raketo, ki je bila izstreljena iz Irana, sestrelili Natovi sistemi za raketno in zračno obrambo, nameščeni v vzhodnem Sredozemlju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ministrstvo ni navedlo natančne lokacije prestrezanja rakete, je pa na družbenem omrežju X poudarilo, da bodo odločno in brez oklevanja sprejeli vse potrebne ukrepe proti vsaki grožnji ozemlju in zračnemu prostoru Turčije.

To je že tretji takšen incident v Turčiji v zadnjem tednu. Zračna obramba zveze Nato je v državi že prejšnjo sredo in nato še v ponedeljek prestregla dve balistični raketi, ki naj bi prileteli iz Irana.

Po poročanju turških medijev so se danes zjutraj oglasile sirene, ki opozarjajo na napad, tudi v Natovem letalskem oporišču Incirlik na jugu Turčije, kjer so nameščene tudi ameriške enote.

Sirene so po poročanju AFP zadonele tudi v Batmanu na jugovzhodu države, kjer je vojaško oporišče za brezpilotne letalnike. Iran je od začetka ameriško-izraelskih napadov na Iran pred dvema tednoma sprožil napade na ameriške cilje po vsem Bližnjem vzhodu.