Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Petek,
13. 3. 2026,
12.59

Osveženo pred

42 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06

Natisni članek

Natisni članek
Turčija Iran incident balistična raketa

Petek, 13. 3. 2026, 12.59

42 minut

Nov incident: Turčija potrdila sestrelitev še ene balistične rakete

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06
Balistična raketa | Turčija je v začetku tedna sporočila, da bo v luči zadnjih incidentov okrepila zračno obrambo, in sicer bo v osrednjem delu države namestila sistem patriot. | Foto Reuters

Turčija je v začetku tedna sporočila, da bo v luči zadnjih incidentov okrepila zračno obrambo, in sicer bo v osrednjem delu države namestila sistem patriot.

Foto: Reuters

Turško obrambno ministrstvo je danes sporočilo, da so sile Nata v turškem zračnem prostoru sestrelile balistično raketo iz Irana. To je že tretji tovrstni incident od začetka vojne na Bližnjem vzhodu pred dvema tednoma.

Z obrambnega ministrstva v Ankari so sporočili, da so balistično raketo, ki je bila izstreljena iz Irana, sestrelili Natovi sistemi za raketno in zračno obrambo, nameščeni v vzhodnem Sredozemlju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ministrstvo ni navedlo natančne lokacije prestrezanja rakete, je pa na družbenem omrežju X poudarilo, da bodo odločno in brez oklevanja sprejeli vse potrebne ukrepe proti vsaki grožnji ozemlju in zračnemu prostoru Turčije.

To je že tretji takšen incident v Turčiji v zadnjem tednu. Zračna obramba zveze Nato je v državi že prejšnjo sredo in nato še v ponedeljek prestregla dve balistični raketi, ki naj bi prileteli iz Irana.

Po poročanju turških medijev so se danes zjutraj oglasile sirene, ki opozarjajo na napad, tudi v Natovem letalskem oporišču Incirlik na jugu Turčije, kjer so nameščene tudi ameriške enote.

Sirene so po poročanju AFP zadonele tudi v Batmanu na jugovzhodu države, kjer je vojaško oporišče za brezpilotne letalnike. Iran je od začetka ameriško-izraelskih napadov na Iran pred dvema tednoma sprožil napade na ameriške cilje po vsem Bližnjem vzhodu.

Leteči tanker boeing KC-135 stratotanker in F-16 ter F-22
Novice V strmoglavljenju ameriškega zračnega tankerja umrli štirje člani posadke #video #vŽivo
Donald Trump
Novice Trump: Iran se bo predal
Turčija Iran incident balistična raketa
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.