Švicarski hokejist Kevin Fiala bo moral zaradi hude poškodbe izpustiti preostanek sezone, je sporočilo njegovo moštvo v ligi NHL Los Angeles Kings. Švicar si je namreč na petkovi olimpijski tekmi proti Kanadi na več delih zlomil nogo, operacija pa je bila uspešna, so zapisali v izjavi za javnost.

Fiala se je poškodoval ob porazu Švice proti Kanadi (1:5), ko je s celo težo nanj po naletu ob ogradi padel Tom Wilson. Devetindvajsetletnik je obležal na ledu, oskrbeli sta ga zdravniški službi obeh reprezentanc ter dežurna ekipa v dvorani v Milanu.

Njegova poškodba ni le velik udarec za upe Švicarjev na olimpijskih igrah, temveč tudi za ekipo Los Angeles Kings, za katere v svoji zadnji sezoni igra slovenski hokejski as Anže Kopitar.

Švicarji so sicer v skupini A na ZOI zasedli drugo mesto za Kanado in bodo v torek igrali dodatno tekmo za uvrstitev v četrtfinale olimpijskega turnirja proti Italiji. Zmagovalec se bo za preboj v polfinale pomeril s Finsko.

Po koncu olimpijskega turnirja se bodo morali kralji v NHL znajti brez pomembnega člena v napadu. Ekipa iz mesta angelov se bori za uvrstitev v končnico, za mestom, ki še vodi v ta del tekmovanja na zahodu zaostaja tri točke.

Fiala, ki se je h kraljem preselil pred sezono 2022/23, je zanje to sezono dosegel 18 golov in 22 podaj na 56 tekmah. Pred prihodom v Kalifornijo je igral za Minnesoto in Nashville, ki ga je na naboru leta 2014 izbral kot 11. po vrsti.

Preberite še: