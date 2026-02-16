Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Ponedeljek,
16. 2. 2026,
9.36

Osveženo pred

1 ura, 8 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre NHL Kevin Fiala

Ponedeljek, 16. 2. 2026, 9.36

1 ura, 8 minut

Konec sezone

Kevin Fiala zaradi hude poškodbe končal olimpijski turnir in sezono

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
Kevin Fiala | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Švicarski hokejist Kevin Fiala bo moral zaradi hude poškodbe izpustiti preostanek sezone, je sporočilo njegovo moštvo v ligi NHL Los Angeles Kings. Švicar si je namreč na petkovi olimpijski tekmi proti Kanadi na več delih zlomil nogo, operacija pa je bila uspešna, so zapisali v izjavi za javnost.

Fiala se je poškodoval ob porazu Švice proti Kanadi (1:5), ko je s celo težo nanj po naletu ob ogradi padel Tom Wilson. Devetindvajsetletnik je obležal na ledu, oskrbeli sta ga zdravniški službi obeh reprezentanc ter dežurna ekipa v dvorani v Milanu.

Njegova poškodba ni le velik udarec za upe Švicarjev na olimpijskih igrah, temveč tudi za ekipo Los Angeles Kings, za katere v svoji zadnji sezoni igra slovenski hokejski as Anže Kopitar.

Švicarji so sicer v skupini A na ZOI zasedli drugo mesto za Kanado in bodo v torek igrali dodatno tekmo za uvrstitev v četrtfinale olimpijskega turnirja proti Italiji. Zmagovalec se bo za preboj v polfinale pomeril s Finsko.

Po koncu olimpijskega turnirja se bodo morali kralji v NHL znajti brez pomembnega člena v napadu. Ekipa iz mesta angelov se bori za uvrstitev v končnico, za mestom, ki še vodi v ta del tekmovanja na zahodu zaostaja tri točke.

Fiala, ki se je h kraljem preselil pred sezono 2022/23, je zanje to sezono dosegel 18 golov in 22 podaj na 56 tekmah. Pred prihodom v Kalifornijo je igral za Minnesoto in Nashville, ki ga je na naboru leta 2014 izbral kot 11. po vrsti.

Preberite še:

Domen Prevc Anže Lanišek
Sportal Novost na olimpijskih igrah nova priložnost za Prevca in Laniška?
Slovenija Navijači
Sportal Številke potrjujejo: Slovenija je svetovni športni fenomen
Bormio
Sportal V živo: izjemno nenavaden olimpijski slalom
Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre NHL Kevin Fiala
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.