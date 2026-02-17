Torek, 17. 2. 2026, 8.27
1 ura, 41 minut
ZOI, Milano, hokejski turnir, kvalifikacije za četrtfinale (m)
Na voljo so še štiri četrtfinalne vstopnice: gostitelji izzivajo Švicarje
Na moškem hokejskem olimpijskem turnirju bodo znani vsi četrtfinalisti. Kanada, Slovaška, ZDA in Finska so si četrtfinalno vstopnico že zagotovile, danes pa bodo dobile tekmece. Na uvodnem srečanju dneva bodo gostitelji Italijani ob 12.10 izzvali Švicarje, Nemci pa se bodo pomerili s Francozi. Popoldne sledi obračun Češke in Danske, zvečer pa še Švedske in Latvije.
Zmagovalke skupin Kanada, Slovaška in ZDA ter najboljša drugouvrščena reprezentanca predtekmovanja Finska so si četrtfinale zagotovile že po skupinskem delu. Danes bodo razdeljene še preostale vstopnice za četrtfinale, ki bo na sporedu v sredo.
Hokej na ledu, moški – kvalifikacije za četrtfinale:
Torek, 17. februar
Preberite še: