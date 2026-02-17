Na voljo so še štiri četrtfinalne vstopnice: gostitelji izzivajo Švicarje

Na moškem hokejskem olimpijskem turnirju bodo znani vsi četrtfinalisti. Kanada, Slovaška, ZDA in Finska so si četrtfinalno vstopnico že zagotovile, danes pa bodo dobile tekmece. Na uvodnem srečanju dneva bodo gostitelji Italijani ob 12.10 izzvali Švicarje, Nemci pa se bodo pomerili s Francozi. Popoldne sledi obračun Češke in Danske, zvečer pa še Švedske in Latvije.