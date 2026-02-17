Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

ZOI, Milano, hokejski turnir, kvalifikacije za četrtfinale (m)

Na voljo so še štiri četrtfinalne vstopnice: gostitelji izzivajo Švicarje

švicarska hokejska reprezentanca | Švicarji, ki so že na začetku turnirja ostali brez poškodovanega Kevina Fiale, se bodo za četrtfinale pomerili z gostitelji Italijani. | Foto Reuters

Švicarji, ki so že na začetku turnirja ostali brez poškodovanega Kevina Fiale, se bodo za četrtfinale pomerili z gostitelji Italijani.

Foto: Reuters

Na moškem hokejskem olimpijskem turnirju bodo znani vsi četrtfinalisti. Kanada, Slovaška, ZDA in Finska so si četrtfinalno vstopnico že zagotovile, danes pa bodo dobile tekmece. Na uvodnem srečanju dneva bodo gostitelji Italijani ob 12.10 izzvali Švicarje, Nemci pa se bodo pomerili s Francozi. Popoldne sledi obračun Češke in Danske, zvečer pa še Švedske in Latvije.

hokej ZOI Kanda Francija Bo Horvat
Sportal Kanada in ZDA do zanesljivih zmag, Švica slavila v podaljšku
Kevin Fiala
Sportal Slaba novica za švicarskega hokejista

Zmagovalke skupin Kanada, Slovaška in ZDA ter najboljša drugouvrščena reprezentanca predtekmovanja Finska so si četrtfinale zagotovile že po skupinskem delu. Danes bodo razdeljene še preostale vstopnice za četrtfinale, ki bo na sporedu v sredo.

Hokej na ledu, moški – kvalifikacije za četrtfinale:

Torek, 17. februar

Pierre Crinon
Sportal Francoz izključen z olimpijskih iger
