Avtor:
Pe. M.

Torek,
17. 2. 2026,
8.00

izključitev zimske olimpijske igre hokej Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 olimpijski hokejski turnir Pierre Crinon

Torek, 17. 2. 2026, 8.00

Pierre Crinon izključen z olimpijskih iger

Avtor:
Pe. M.

Pierre Crinon | Pierre Crinon je bil zaradi provokativnega obnašanja po izključitvi na tekmi s Kanado izključen z olimpijskih iger. | Foto Reuters

Pierre Crinon je bil zaradi provokativnega obnašanja po izključitvi na tekmi s Kanado izključen z olimpijskih iger.

Foto: Reuters

Francoski olimpijski komite je v ponedeljek sporočil, da je za francoskega hokejista Pierra Crinona olimpijskih iger predčasno konec. Visokorasli branilec je z neprimernim obnašanjem po izključitvi na tekmi proti Kanadi kršil olimpijski duh in spodkopaval vrednote športa, so zapisali pri domačem olimpijskem komiteju in Francoski hokejski zvezi.

Konec hokejske tekme na olimpijskih igrah med Kanado in Francijo je dobil nadaljevanje. Francoski branilec Pierre Crinon na letošnjem olimpijskem turnirju v Milanu ne bo več tekmovalno stopil na led.

Crinon si je v zadnji tretjini tekme najprej prislužil malo kazen zaradi udarca v glavo zvezdnika Nathana MacKinnona. Nato pa je po pretepu s kanadskim težkokategornikom Tomom Wilsonom, ki je branil soigralca, predčasno končal srečanje. Proti slačilnici se je odpravil vidno nejevoljen in ob žvižgih gledalcev, ki jim je namenil nekaj provokativnih gest.

Po izključitvi je sledil pogovor z igralcem. Želeli so ga opomniti na osebne zaveze, ki jih je dal ob izboru v francosko olimpijsko reprezentanco, so zapisali v sporočilu za javnost pri Francoski hokejski zvezi. Dodali so, da sprejemajo odločitev o kazni na tekmi, ob tem pa dodali še svojo – izključitev svojega reprezentanta z olimpijskih iger v Milanu.

Pierre Crinon | Foto: Reuters Foto: Reuters

"Provokativno vedenje ob odhodu z ledu predstavlja očitno kršitev olimpijskega duha in spodkopava vrednote našega športa. Posledično je bila v popolnem soglasju s francoskim nacionalnim olimpijskim in športnim komitejem sprejeta odločitev, da na teh olimpijskih igrah ne bo več sodeloval," so zapisali v sporočilu za javnost.

Crinon, sicer član francoskega Grenobla – v trenerskem štabu tega je Edo Terglav, njegov član pa je vratar Matija Pintarič – je v tej sezoni že dvignil kar nekaj prahu, ko si je zaradi pretepaškega vložka prislužil sedem tekem prepovedi.

Francozi so skupinski del končali brez točke na zadnjem, četrtem mestu. Na treh tekmah so izgubili proti Kanadi, Švici in Češki. Kljub ničli olimpijskih iger za galske peteline še ni konec. Danes jih čaka kvalifikacijski boj s favoriziranimi Nemci za preboj v četrtfinale. 

Na naslednje olimpijske igre so Francozi kot gostitelji že uvrščeni.

izključitev zimske olimpijske igre hokej Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 olimpijski hokejski turnir Pierre Crinon
