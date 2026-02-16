Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Jaka Lopatič

Avtor:
Jaka Lopatič

Ponedeljek,
16. 2. 2026,
22.40

Osveženo pred

28 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
smučarski skoki Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre Anže Lanišek Anže Lanišek Domen Prevc Domen Prevc

Ponedeljek, 16. 2. 2026, 22.40

28 minut

Domen Prevc po tekmi dvojic

Domen Prevc: Peče, želja je bila. Preveč je bilo izsiljevanja.

Jaka Lopatič

Avtor:
Jaka Lopatič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Od našega poročevalca iz Predazza

Domen Prevc | Domen Prevc je obžaloval nekoliko slabše skoke in da jima z Anžetom ni uspelo skočiti do medalje. | Foto Guliverimage

Domen Prevc je obžaloval nekoliko slabše skoke in da jima z Anžetom ni uspelo skočiti do medalje.

Foto: Guliverimage

Skakalni del olimpijskih iger se je končal dramatično. V igro je posegla narava, sneženje je premešalo razmere in tudi karte, žirija pa je nato potegnila črto in odločila, da obveljata le prvi dve seriji od treh načrtovanih. Slovencema Domnu Prevcu in Anžetu Lanišku je do nove medalje zmanjkalo vsega 1,9 točke. Domen je priznal napake in obžaloval, da se ni izšlo po njunih željah. Olimpijske igre bo zapustil z velikima dvema zlatima medaljama, katerih se je zelo razveselil, ne pa toliko skokov. A Domen še ne gre odhaja domov, ostaja na igrah še naslednja dva dneva.

Malo je zmanjkalo, a hkrati veliko, da bi Domen Prevc in Anže Lanišek na tekmi dvojic – ta je na olimpijskih igrah doživela krst – osvojila novo odličje. Po snežnem metežu so se razmere v zadnji seriji močno spremenile, žirija pa se je na koncu odločila, da bodo obveljali le skoki iz prvih dveh.

Domen Prevc, ZOI 2026 Milano Cortina
Sportal Prevc in Lanišek ostala brez medalje, po odpovedani seriji slavi Avstrija

"Točke niso bile prave. Žal se ni sešlo."

Po tej odločitvi sta slovenska skakalca pristala na petem mestu – do brona je zmanjkalo 1,9 točke. Na vprašanje, ali ga tak razplet peče, je Domen odkrito priznal: "Ja, priznam. Želja je bila. Sploh po odličnem štartu Anžeta sem bil prepričan, da nama bo uspelo. Potem pa … kar nekako ni šlo. Čeprav sem se dobro počutil, je bilo preveč izsiljevanja, premalo prave sproščenosti. In ko greš v to smer, se začnejo stvari podirati."

Domen Prevc in Anže Lanišek sta bila blizu še eni medalji. | Foto: Guliverimage Domen Prevc in Anže Lanišek sta bila blizu še eni medalji. Foto: Guliverimage

Sam danes ni bil na ravni, s katero je pred dvema dnevoma postal olimpijski prvak na veliki skakalnici: "Prvi skok ni bil tako mimo, drugi pa je bil v krču. Malo sem izsiljeval, ni bilo prave hitrosti v zraku, da bi lahko skočil čez 140 metrov. S takšnimi kiksi ne gre. Potem sem imel še težave v zraku in pri telemarku. Točke niso bile prave. Žal se ni sešlo."

"Prava odločitev za konec tekme po snežnem metežu"

Sam je skakal tudi v snežnem metežu, ko so bile hitrosti na zaletni mizi občutno nižje in so močno nihale od skakalca do skakalca. O tem, ali je bila odločitev žirije pravilna, je dodal: "Mislim, da je bila prava. Zaletišča v takšnih razmerah težko rešiš. Mogoče bi bilo drugače, če bi bile razmere od začetka take in bi bilo tudi zaletišče višje. Hitrosti so precej skakale, potem pa še sneg, veter se je menjal. Prava odločitev, čeprav ni na meni, da odločam. Na meni je, da skačem."

Rezultatsko je zadovoljen z olimpijskimi igrami, s skoki ne povsem

Olimpijske igre je zaključil z dvema zlatima medaljama – najboljši je bil na posamični tekmi na veliki napravi, na tekmi mešanih ekip pa je skupaj z Niko Vodan, Niko Prevc in Anžetom Laniškom prav tako poslušal Zdravljico.

"Želja je bila oddelati svoje prave skoke. Če bi mi to uspelo, bi bil z rezultati miren. Rezultatsko sem veliko bolj zadovoljen, kot sem pričakoval, skoke pa sem upal, da bodo boljši," je odgovoril na vprašanje, s kakšnimi mislimi je prišel na olimpijske igre.

Nika Prevc Domen Prevc
Sportal Koliko sta z medaljami zaslužila Nika in Domen Prevc

Z Juretom Koširjem bo raziskoval ozadje slalomske zgodbe v Cortini

Napornega ritma je zanj konec, a bo skupaj z nekaterimi člani odprave na igrah ostal še dva dni, saj želi doživeti tudi “drugo plat” velikega zimskega dogodka: "V torek bom gledal biatlon v Anterselvi, nato še slalom v Cortini. Biatlon sem že gledal, slalom bo nekaj novega. Zanima me, kakšen pristop imajo v ozadju. Z Juretom Koširjem sva dogovorjena, da greva malo pogledat. Se že veselim – in da vidim Cortino. Pravijo, da je tam povsem drugačno olimpijsko vzdušje kot tu v Predazzu."

Po olimpijskih igrah njemu ljubi poleti – najprej na Kulmu

Že v petek pa ga čaka trening doma, v soboto testiranje opreme, v ponedeljek sprejem olimpijcev v Ljubljani ob 17. uri, nato odhod na Kulm, kjer bo nastopal kot aktualni svetovni prvak v poletih: "Če današnjo tekmo obrnem na pozitivno plat – malo me grize, ampak je tudi hitra prizemljitev takšna tekma in večji zagon za naprej. Mora biti realna prizemljitev. Da greš korak nazaj, da te postavi na realna tla. Da ni vse samoumevno. Borbati moraš naprej. Tudi če se počutiš dobro, moraš biti pozoren na vse in na tem delati."

Domen Prevc | Foto: Reuters Foto: Reuters

In česa se do konca sezone najbolj veseli? "Nimam prioritete. Planica je mogoče češnja na torti, ampak ne bi želel z glavo prehitevati do tja. Najprej je Kulm za oddelati. Lepa kulisa bo. Veselim se tega," je pristavil.

Peter Slatnar
Sportal Peter Slatnar v Planici pripravlja presenečenje za Domna in Niko Prevc
ZOI Domen Prevc
Sportal Domen Prevc v Slovenijo poslal jasno sporočilo: To je ostalo za naslednjič
Lindsey Vonn
Sportal Vonn zapustila bolnišnico in odletela domov
Jurij Tepeš
Sportal Tepeš o pritisku in bronu, ki je bil težko prigaran: Kapo dol Niki Prevc
smučarski skoki Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre Anže Lanišek Anže Lanišek Domen Prevc Domen Prevc
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.