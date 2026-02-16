Domen Prevc: Peče, želja je bila. Preveč je bilo izsiljevanja.

Skakalni del olimpijskih iger se je končal dramatično. V igro je posegla narava, sneženje je premešalo razmere in tudi karte, žirija pa je nato potegnila črto in odločila, da obveljata le prvi dve seriji od treh načrtovanih. Slovencema Domnu Prevcu in Anžetu Lanišku je do nove medalje zmanjkalo vsega 1,9 točke. Domen je priznal napake in obžaloval, da se ni izšlo po njunih željah. Olimpijske igre bo zapustil z velikima dvema zlatima medaljama, katerih se je zelo razveselil, ne pa toliko skokov. A Domen še ne gre odhaja domov, ostaja na igrah še naslednja dva dneva.

Malo je zmanjkalo, a hkrati veliko, da bi Domen Prevc in Anže Lanišek na tekmi dvojic – ta je na olimpijskih igrah doživela krst – osvojila novo odličje. Po snežnem metežu so se razmere v zadnji seriji močno spremenile, žirija pa se je na koncu odločila, da bodo obveljali le skoki iz prvih dveh.

"Točke niso bile prave. Žal se ni sešlo."

Po tej odločitvi sta slovenska skakalca pristala na petem mestu – do brona je zmanjkalo 1,9 točke. Na vprašanje, ali ga tak razplet peče, je Domen odkrito priznal: "Ja, priznam. Želja je bila. Sploh po odličnem štartu Anžeta sem bil prepričan, da nama bo uspelo. Potem pa … kar nekako ni šlo. Čeprav sem se dobro počutil, je bilo preveč izsiljevanja, premalo prave sproščenosti. In ko greš v to smer, se začnejo stvari podirati."

Domen Prevc in Anže Lanišek sta bila blizu še eni medalji. Foto: Guliverimage

Sam danes ni bil na ravni, s katero je pred dvema dnevoma postal olimpijski prvak na veliki skakalnici: "Prvi skok ni bil tako mimo, drugi pa je bil v krču. Malo sem izsiljeval, ni bilo prave hitrosti v zraku, da bi lahko skočil čez 140 metrov. S takšnimi kiksi ne gre. Potem sem imel še težave v zraku in pri telemarku. Točke niso bile prave. Žal se ni sešlo."

"Prava odločitev za konec tekme po snežnem metežu"

Sam je skakal tudi v snežnem metežu, ko so bile hitrosti na zaletni mizi občutno nižje in so močno nihale od skakalca do skakalca. O tem, ali je bila odločitev žirije pravilna, je dodal: "Mislim, da je bila prava. Zaletišča v takšnih razmerah težko rešiš. Mogoče bi bilo drugače, če bi bile razmere od začetka take in bi bilo tudi zaletišče višje. Hitrosti so precej skakale, potem pa še sneg, veter se je menjal. Prava odločitev, čeprav ni na meni, da odločam. Na meni je, da skačem."

Rezultatsko je zadovoljen z olimpijskimi igrami, s skoki ne povsem

Olimpijske igre je zaključil z dvema zlatima medaljama – najboljši je bil na posamični tekmi na veliki napravi, na tekmi mešanih ekip pa je skupaj z Niko Vodan, Niko Prevc in Anžetom Laniškom prav tako poslušal Zdravljico.

"Želja je bila oddelati svoje prave skoke. Če bi mi to uspelo, bi bil z rezultati miren. Rezultatsko sem veliko bolj zadovoljen, kot sem pričakoval, skoke pa sem upal, da bodo boljši," je odgovoril na vprašanje, s kakšnimi mislimi je prišel na olimpijske igre.

Z Juretom Koširjem bo raziskoval ozadje slalomske zgodbe v Cortini

Napornega ritma je zanj konec, a bo skupaj z nekaterimi člani odprave na igrah ostal še dva dni, saj želi doživeti tudi “drugo plat” velikega zimskega dogodka: "V torek bom gledal biatlon v Anterselvi, nato še slalom v Cortini. Biatlon sem že gledal, slalom bo nekaj novega. Zanima me, kakšen pristop imajo v ozadju. Z Juretom Koširjem sva dogovorjena, da greva malo pogledat. Se že veselim – in da vidim Cortino. Pravijo, da je tam povsem drugačno olimpijsko vzdušje kot tu v Predazzu."

Po olimpijskih igrah njemu ljubi poleti – najprej na Kulmu

Že v petek pa ga čaka trening doma, v soboto testiranje opreme, v ponedeljek sprejem olimpijcev v Ljubljani ob 17. uri, nato odhod na Kulm, kjer bo nastopal kot aktualni svetovni prvak v poletih: "Če današnjo tekmo obrnem na pozitivno plat – malo me grize, ampak je tudi hitra prizemljitev takšna tekma in večji zagon za naprej. Mora biti realna prizemljitev. Da greš korak nazaj, da te postavi na realna tla. Da ni vse samoumevno. Borbati moraš naprej. Tudi če se počutiš dobro, moraš biti pozoren na vse in na tem delati."

Foto: Reuters

In česa se do konca sezone najbolj veseli? "Nimam prioritete. Planica je mogoče češnja na torti, ampak ne bi želel z glavo prehitevati do tja. Najprej je Kulm za oddelati. Lepa kulisa bo. Veselim se tega," je pristavil.