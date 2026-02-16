Japonska drsalca za zlato navdušila v prostem programu

Japonska umetnostna drsalca Riku Miura in Ryuichi Kihara sta osvojila zlato kolajno v prostem progu športnih parov. Srebro je šlo v Gruzijo (Anastasiia Metelkina in Luka Berulava), bron pa v Nemčiji (Minerva Fabienne Hase in Nikita Volodin).

Po kratkem programu v nedeljo sta bila Riku Miura in Ryuichi Kihara peta, a sta se z odlično izvedbo prostega programa v ponedeljek povzpela na vrh. V prostem programu sta dosegla rekordnih 158,13 točke. Drugo mesta sta osvojila Gruzijca Anastasiia Metelkina in Luka Berulava, tretje pa Nemca Minerva Fabienne Hase in Nikita Volodin.

Japonca sta skupaj zbrala 231,24 točk, Gruzijca pa sta za srebrno medaljo zbrala 221,75 točk. Nemca, ki sta bila vodilna po nedeljskem kratkem programu, pa sta skupno zbrala 219,09 točke, kar je zadostovalo le za tretje mesto.

Japonski par je zaostajal po napakah v kratkem programu, a sta navdušila z nastopom ob glasbi iz filma Gladiator.

Japonca sta na trenutnih igrah že osvojila medaljo, na ekipnem tekmovanju so japonski reprezentanti osvojili srebrno medaljo v umetnostnem drsanju. Skupaj pa v Deželo vzhajajočega sonca odhajajo štiri kolajne, saj sta Yuma Kagiyama in Shun Sato osvojila srebro in bron v moški konkurenci.

Umetnostno drsanje, športni pari, prosti program:

ZLATO: Riku Miura in Ryuichi Kihara (Jap)

SREBRO: Anastasiia Metelkina in Luka Berulava (Gru)

BRON: Minerva Fabienne Hase in Nikita Volodin (Nem)