Avtorji:
Sportal, STA

Torek,
17. 2. 2026,
6.37

Osveženo pred

1 ura, 32 minut

Zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026, 17. februar

Šest Slovencev bo skušalo presenetiti

Lovro Planko, ZOI 2026, Anterselva

Lovro Planko

Foto: Reuters

V torek bo na olimpijskih prizoriščih tekmovalo šest Slovencev. Jakov Fak, Miha Dovžan, Lovro Planko in Anton Vidmar bodo skušali presenetiti na štafetni tekmi v Anterslevi. V Predazzu bosta v nordijski kombinaciji nastopila Vid Vrhovnik in Gašper Brecl. Dekleta v nordijski kombinaciji na igrah ne nastopajo, kar je za Slovenijo velika izguba, saj bi imeli vsaj Emo Volavšek v igri za kolajno. Na moškem hokejskem turnirju bodo znani še zadnji četrtfinalisti.

ZOI Domen Prevc
Sportal Skakalna tekma dvojic Avstriji, Slovenca peta, kaotični slalom Meillardu

V biatlonski štafeti na 4 x 7,5 kilometra bodo tekmovali tudi Jakov Fak, Miha Dovžan, Lovro Planko in Anton Vidmar. Tekma je na sporedu ob 14.30. Zatem do konca iger biatlonce čakajo še ženska štafeta in tekmi s skupinskim štartom, ko bo od Slovencev nastopil le Fak. V nordijski kombinaciji pa bosta Slovenijo zastopala Vid Vrhovnik in Gašper Brecl, skakalni del na veliki skakalnici je na sporedu ob 10. uri, tekaški del na 10 kilometrov pa ob 13.45.

Na hokejskem turnirju bodo znani zadnji četrtfinalisti. | Foto: Reuters Na hokejskem turnirju bodo znani zadnji četrtfinalisti. Foto: Reuters Skupno bodo v torek podelili sedem kompletov odličij. Poleg omenjenih dveh disciplin bo z odločilnima vožnjama znana končna odločitev v bobu dvosedu za moške. Znane bodo dobitnice kolajn v deskanju prostega sloga v snežnem parku, na sporedu sta finala hitrostnega drsanja z ekipnim zasledovanjem za moške in ženske, znani bodo tudi najboljši smučarji prostega sloga v akrobatskih skokih.

 V hokeju na ledu bo dan za moške tekme kvalifikacij za četrtfinale, in sicer med Nemčijo in Francijo, Švico in Italijo, Češko in Dansko ter Švedsko in Latvijo. 

Zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026, 17. februar:

Končne odločitve (8):

Biatlon:
14.30 4 x 7,5, štafeta, moški
(Jakov Fak, Miha Dovžan, Lovro Planko, Anton Vidmar)

Bob:
19.00 dvosed, tretja in četrta vožnja, moški

Deskanje prostega sloga:
13.00 snežni park, finale, ženske

Hitrostno drsanje:
16.22 ekipno zasledovanje, finale, moški
16.41 ekipno zasledovanje, finale, ženske

Nordijska kombinacija:
10.00 skakalni del, velika skakalnica, moški
13.45 tekaški del, 10 km, moški
(Vid Vrhovnik, Gašper Brecl)

Smučanje prostega sloga:
19.30 akrobatski skoki, finale, moški

Predtekmovanja:

Krling:
- ligaški del, moški:
09.05 Švica - Švedska
09.05 ZDA - Kitajska
09.05 Češka - Nemčija
19.05 Nemčija - Švica
19.05 ZDA - Italija
19.05 Kanada - Velika Britanija
19.05 Švedska - Norveška
- ligaški del, ženske:
14.05 Švedska - Kanada
14.05 Italija - Japonska
14.05 Danska - ZDA
14.05 Južna Koreja - Švica

Hitrostno drsanje:
14.30 ekipno zasledovanje, polfinale, moški
14.52 ekipno zasledovanje, polfinale, ženske

Hokej:
- kvalifikacije za četrtfinale, moški
12.10 Nemčija - Francija
12.10 Švica - Italija
16.40 Češka - Danska
21.10 Švedska - Latvija

Smučanje prostega sloga:
10.45 skoki, kvalifikacije, ženske
13.30 skoki, kvalifikacije, moški

Umetnostno drsanje:
18.45 kratki program, ženske

