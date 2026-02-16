Ameriška tekmovalka v bobu enosedu prehitela nemško favoritko

Tekmovalke v ženskem bobu enosedu so na ledeni stezi v Cortini d'Ampezo izvedle še tretjo in četrto vožnjo. S skupnim časom 3:57,93 je prvo mesto zasedla ameriška tekmovalka Elana Meyers Taylor. Nemka Laura Nolte, ki je po tretji vožnji še zasedala prvo mesto, je za njo zaostala za štiri stotinke sekunde.

Za 41-letno Meyers Taylor je to zdaj šesto olimpijsko odličje, današnji uspeh pa ji je prinesel prvo zlato. V Pekingu leta 2022 je osvojila dve srebrni kolajni, in sicer v bobu enosedu in dvosedu, v Pyeongchangu 2018 pa je prav tako dobila srebrno v dvosedu. Ima še srebrno v kategoriji dvoseda iz Sočija 2014 in bron iz Vancouvra 2010.

Z majhnim zaostankom za Američanko je tako Laura Nolte izgubila priložnost, da bi postala prva nemška olimpijska zmagovalka v tej disciplini. To je njeno drugo odličje, ima še zlato v kategoriji boba dvoseda iz Pekinga leta 2022.

Bronasto odličje je osvojila olimpijska prvakinja te kategorije iz Pekinga 2022, Američanka Kaillie Armbruster Humphries. Do današnjega bronastega uspeha je osvojila štiri odličja, od tega tri zlate. Poleg zlate medalje v Pekingu je v Vancouvru 2010 in Sočiju 2014 osvojila prvo mesto v kategoriji boba dvoseda, v Pyeongchangu 2018 pa je bila tretja.

V tretji vožnji je Nolte postavila rekord proge, vendar ga je ameriška pilotka Meyers Taylor še izboljšala za 0,15 sekunde. Za tem je popolnoma enak čas dosegla tudi njena rojakinja Armbruster Humphries.

Bob, enosed, ženske:

ZLATO: Elana Meyers Taylor (ZDA)

SREBRO: Laura Nolte (Nemčija)

BRON: Kaillie Armbruster Humphries (ZDA)