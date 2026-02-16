Američanke v veliki finale s petimi goli, tesna zmaga Kanadčank

Na olimpijskih igrah Milano Cortina 2026 je ta ponedeljek padla odločitev o finalistkah ženskega hokejskega turnirja. Američanke so s 5:0 premagale Švedinje (štiri gole so dale v drugi tretjini) in se bodo v finalu pomerile s Kanadčankami, ki so tesno z 2:1 premagale Švicarke. Oba gola za Kanado je dosegla Marie-Philip Poulin.

Kanada - Švica Foto: Reuters Po golu Cayla Barnes v prvi tretjini, so Američanke v drugi tretjini v manj kot desetih minutah rešile vse dvome o končnem razpletu, ko so med 30. in 38. minuto zadele Taylor Heise, Abbey Murphy, Kendall Coyne in Hayley Scamurra.

Ameriška hokejska reprezentanca je osvojila olimpijsko zlato leta 1998 v Naganu in 2018 v Pyeongchangu. Trenutne olimpijske prvakinje so Kanadčanke, proti katerimi je ameriška ekipa leta 2022 v Pekingu (2:3) izgubila v finalni preizkušnji in zasedla drugo mesto.

Ženski hokejski turnir, polfinale

Ponedeljek, 16. februar

Lestvici po prvem delu: