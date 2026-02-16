Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

M. P., STA

Ponedeljek,
16. 2. 2026,
23.25

1 ura, 16 minut

zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 hokej

ZOI, Milano, hokejski turnir, polfinale, 9. dan (ž)

Američanke v veliki finale s petimi goli, tesna zmaga Kanadčank

M. P., STA

hokej ZOI Američanke | Američanke so se v finale uvrstile z zmago 5:0. nad Švedsko. | Foto Reuters

Američanke so se v finale uvrstile z zmago 5:0. nad Švedsko.

Foto: Reuters

Na olimpijskih igrah Milano Cortina 2026 je ta ponedeljek padla odločitev o finalistkah ženskega hokejskega turnirja. Američanke so s 5:0 premagale Švedinje (štiri gole so dale v drugi tretjini) in se bodo v finalu pomerile s Kanadčankami, ki so tesno z 2:1 premagale Švicarke. Oba gola za Kanado je dosegla Marie-Philip Poulin.

Švica Hokej Ženske
Sportal Kanadčanke za polfinale nadigrale Nemke, Švicarke boljše od Fink

Kanada - Švica | Foto: Reuters Kanada - Švica Foto: Reuters Po golu Cayla Barnes v prvi tretjini, so Američanke v drugi tretjini v manj kot desetih minutah rešile vse dvome o končnem razpletu, ko so med 30. in 38. minuto zadele Taylor Heise, Abbey Murphy, Kendall Coyne in Hayley Scamurra.

Ameriška hokejska reprezentanca je osvojila olimpijsko zlato leta 1998 v Naganu in 2018 v Pyeongchangu. Trenutne olimpijske prvakinje so Kanadčanke, proti katerimi je ameriška ekipa leta 2022 v Pekingu (2:3) izgubila v finalni preizkušnji in zasedla drugo mesto.

Ženski hokejski turnir, polfinale

Ponedeljek, 16. februar

Lestvici po prvem delu:

hokej ZOI Kanda Francija Bo Horvat
Sportal Kanada in ZDA do zanesljivih zmag, Švica slavila v podaljšku
zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 hokej
