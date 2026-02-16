Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ž. L.

Ponedeljek,
16. 2. 2026,
21.45

Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre Anže Lanišek Domen Prevc

Prvi odzivi po tekmi dvojic v Predazzu

Domen Prevc v Slovenijo poslal jasno sporočilo: To je ostalo za naslednjič

ZOI Domen Prevc | Domen Prevc in Anže Lanišek se poslavljata od olimpijskih iger v Predazzu. | Foto Reuters

Domen Prevc in Anže Lanišek se poslavljata od olimpijskih iger v Predazzu.

Foto: Reuters

Domen Prevc in Anže Lanišek sta na zadnji tekmi olimpijskih iger v Predazzu ostala brez medalje. Po prvi seriji je Slovencema kazalo odlično, predčasno prekinjeno preizkušnjo (skakalnico je zajel snežni metež) pa sta zaključila na petem mestu. Kaj sta takoj po tekmi povedala slovenska šampiona, ki se iz Italije vseeno vračata s tremi zlatimi medaljami?

Peter Slatnar
Sportal Peter Slatnar v Planici pripravlja presenečenje za Domna in Niko Prevc

"Danes je bil le 'tajming' tisti, s katerim sem imel težave v drugi in tretji seriji. Občutek je bil precej boljši, toda ravno toliko sem bil pozen, da mi je zmanjkalo hitrosti v spodnjem delu. Na žalost," je prve vtise za TV Slovenija strnil Anže Lanišek. V prvi seriji je znova potrdil, da se zna v ključnem trenutku zbrati; z odličnim skokom je Slovenijo postavil na drugo mesto. Ko je tam ostala tudi po prvem skoku Domna Prevca, je močno zadišalo po novem slovenskem odličju.

Toda skoka v drugi seriji, ki je zaradi močnega sneženja in predčasne prekinitve tekme obveljala kot finalna, nista bila na enaki ravni. Slovenca sta tekmo zaključila na petem mestu, a se domov vseeno vračata nasmejana.

Anže Lanišek se domov vrača z zlato medaljo s tekme mešanih ekip. | Foto: Guliverimage Anže Lanišek se domov vrača z zlato medaljo s tekme mešanih ekip. Foto: Guliverimage

"Želel sem si medalje in dobil sem jo, super. Morda skoki na posamičnih tekmah tokrat niso bili pravi, z veliko skakalnico se nisem ujel prej, današnja tekma pa se je na žalost odvila tako, kot se je. Oba sva dala svoj maksimum," je dejal Lanišek, ki je s Slovenijo osvojil olimpijski naslov na tekmi mešanih ekip.

Taktika z znižanjem se ni obnesla

Robert Hrgota je v zadnji skupini ob nepričakovanih sunkih ugodnega vetra zahteval znižanje zaletišča, a je sledila prekinitev, po kateri je zaletišče znižala tudi žirija.

"Razmere so to dopuščale. Zapihal je zelo ugoden veter in hitro bi se lahko stvari sestavile, obrnile. Žal je vmes prišel še sneg in ta taktika se ni obnesla. V naravi smo in to se zgodi. Želel bi si, da me te razmere ne bi toliko zbegale, ampak tukaj smo, nekaj se je treba naučiti iz tega. Danes se ni izšlo, medtem ko je na srednji skakalnici vse šlo kot po maslu. Očitno to ostaja še za naslednje olimpijske igre, naj bo to motivacija za naprej," se je v prihodnost ozrl najboljši skakalec te zime.

Prevc se je dotaknil tudi skokov ekipnega kolega. "Anže je v preteklih dneh delal napake, danes pa je s prvim skokom pokazal, česa je sposoben. Vse je dal od sebe, pristop je bil pravi. Tudi jaz sem dal svoj maksimum, a včasih se pač ne izide. To so olimpijske igre in včasih ne gre," je zaključil dvakratni olimpijski prvak.

