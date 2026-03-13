Košarkarji Los Angeles Lakersi so na krilih izvrstnega Luke Dončića, ki je dosegel kar 51 točk, do veličastnega trojnega dvojčka pa mu je zmanjkala le ena asistenca, premagali Chicago (142:130). Četrta zaporedna zmaga jih je popeljala na tretje mesto zahodne konference. Austin Reaves je dodal 30, povratnik LeBron James pa 18 točk. V poslastici večera je Oklahoma City po hudem boju ugnala Boston (104:102), kanadski zvezdnik Shai Gilgeous Alexander (35 točk) pa se je pri prvakih podpisal pod izjemen rekord. Že 127. zapored je dosegel vsaj 20 točk in popravil dosežek legendarnega Wilta Chamberlaina.

Los Angeles Lakers : Chicago Bulls 142:130 (26:26, 67:62, 108:98)

Učinek Luke Dončića: 51 točk (met za tri 9/14, met za dve 8/16, prosti meti 8/9), 10 sk., 9 as., 3 ukr. žoge, 1 blok., 1 izg. žoga v 36 minutah in 43 sekundah

Najboljši strelci: Dončić 51, Reaves 30 (met iz igre 13/20, 7 as., 5 sk.), Ayton 23 (met iz igre 10/13, 10 sk.), James 18 (met iz igre 7/13, 7 sk., 7 as.), Hachimura 15 (trojke 3/5); Giddey 27 (trojke 6/9, 15 as., 8 sk., 6 izg. žog), Buzelis 22 (trojke 4/11, 6 sk.), Jones 18 (6 as.), Miller 15 (met iz igre 6/9, 9 sk.), Richards 15 (met iz igre 7/9)

To je bila vse prej kot vsakdanja tekma. Zaznamovalo jo je marsikaj, najbolj pa je odmeval rekordni strelski šov Luke Dončića. Slovenski as se je ustavil pri 51 točkah. Odkar nosi dres Lakersov, jih toliko še ni dosegel. Že po prvem polčasu se je lahko pohvalil s 24 točkami, še pred polovico tretje četrtine je imel v žepu povprečje, s katerim v tej sezoni ohranja status najboljšega strelca lige NBA (32 točk), na koncu pa je presegel celo mejo 50 točk.

Vrhunci dvoboja v Los Angelesu:

Ljubljančanu se je zasluženo smejalo. Čeprav se mu je nasmihal še veličastni trojni dvojček, saj je zbral tudi deset skokov in devet asistenc, je slabi dve minuti pred koncem, ko se je ob varni prednosti Lakersov proti Chicagu odpravil na klop, dokazal, kako mu še zdaleč ni v ospredju nizanje individualnih presežkov. Najbolj je bil vesel, da so Lakersi ohranili zmagoviti niz, s četrto zaporedno zmago pa se povzpeli na tretje mesto zahodne konference.

LeBron se je vrnil z zmago, kar 137 točk uvodnih pet

Jezerniki so sicer v dvoboj s Chicagom po dolgem času vstopili z vsemi tremi največjimi zvezdniki. Luki Dončiću in Austinu Reavesu, ki sta na zadnjih tekmah ujela zmagoviti ritem in se večkrat prelevila v izjemno razigran napadalni dvojec, se je pridružil LeBron James. Ker je bilo v zadnjem obdobju veliko govora o tem, ali Lakersi nemara delujejo bolje na igrišču brez 41-letnega Američana, je košarkarska javnost še toliko bolj zavzeto spremljala skupno izvedbo treh najboljših strelcev Jezernikov. Obračun proti Chicagu je dokazal, da lahko Lakersi spravljajo v zadovoljstvo navijače tudi takrat, ko na parketu sodeluje "velika trojica". Našlo se je dovolj žog za vse. Dvoboj z Biki pa je ponudil še marsikaj več!

LeBron James se je vrnil na parket. Prve točke je vpisal šele ob koncu prvega polčasa, na koncu pa jih dosegel 18. Foto: Reuters

Ker so Lakersi pogrešali tri pomembne igralce (Marcus Smart, Jaxson Hayes in Maxi Kleber), ki bi jim pridodali dodatno širino, to velja zlasti za igro v obrambi in pod košema, so se spopadli z zahtevnim izzivom. Člani začetne peterke so nase prevzeli ogromno breme, a opravili izpit z odličnim uspehom. Dosegli so neverjetnih 137 točk. Rezervisti so jih dodali le še pet, kar je bil še eden izmed nevsakdanjih dosežkov na srečanju z Biki, kjer je bil še drugič v tej sezoni strelsko navdihnjen Dončić. Če je v "vetrovnem mestu" odpihnil Bike s 46 točkami, je bil tokrat še bolj vroč in ob izjemnem metu z razdalje (9/14 za tri točke) presegel mejo 50 točk.

Jezerniki hitro povedli, Bikom pripadle zadnje minute

Začelo se je imenitno za gostitelje. Austin Reaves je v prvem napadu zadel trojko za 3:0, Chicago je nanizal še nekaj napak, Lakersi pa so po dveh minutah povedli z 7:0 in prisilili goste k prvi minuti odmora. Izbranci Billyja Donovana, pri katerih je največ odločnosti v napadu pokazal Matas Buzelis, so začeti dosegati točke, a je na njihovo žalost začel rešetati njihovo mrežico Luka Dončić. Lakersi so povedli s 14:4. Ljubljančan je že v uvodnih petih minutah zbral kar pet skokov, nato pa z dvema zaporednima trojkama pomagal gostiteljem do prednosti 26:17.

Luka Dončić Foto: Reuters

Zanimivo je, da so se v uvodni četrtini na seznam strelcev vpisali vsi člani začetne peterke Lakersov razen LeBrona Jamesa, ki ni veliko metal iz igre, ampak bolj izstopal pri skokih in asistencah. Lakersi niso mogli računati na tri poškodovane igralce (Marcus Smart, Jaxson Hayes in Maxi Kleber), kar jim je vzelo določeno širino. Zato je bilo še toliko bolj pomembno, da je bil zelo ogret in zavzet Deandre Ayton. Chicago je v zadnjih minutah uvodne četrtine le dvignil ritem, Avstralec Josh Giddey je blestel pri asistencah, Biki pa so z delnim rezultatom 9:0 izenačili na 26:26.

Lakersi od -5 do +5

Tudi druga četrtina se je začela s trojko Reavesa (29:26), a so Biki hitro vrnili udarec. Obdobje, ko je Luka Dončić počival na klopi, ni prineslo veliko dobrega gostiteljem. LeBron James je nanizal nekaj izgubljenih žog, obramba je postala porozna, Chicago pa je začel kot po tekočem traku zadevati trojke. Gostje so tako povedli za pet točk (42:37). Sprva so ohranjali manjšo prednost tudi po vrnitvi Dončića na parket, a ne za dolgo.

Dončić je bil znova strelsko razigran. Že 13. v karieri je presegel mejo 40 točk v dresu Lakersov in se na večni klubski lestvici povzpel na deveto mesto. Foto: Reuters

Najboljši strelec lige NBA je do konca prvega polčasa dosegel že 24 točk, razigrani pa so bili tudi njegovi soigralci, ki so v drugi četrtini skupaj dosegli kar 41 točk. Deandre Ayton je prispeval 16 točk in 8 skokov. Pri gostih je izstopal Matas Buzelis (17 točk), slabo minuto pred koncem prvega polčasa pa je prve točke na srečanju, to je bil njegov peti met iz igre, dosegel še Kralj James. Lakersi so odšli na počitek s prednostjo 67:62, kar je bilo prijetno spoznanje za navijače, saj so v tej sezoni, če so vodili po prvem polčasu, dobili kar 26 od 28 tekem. V tem so najboljši v ligi NBA.

Spektakel Lakersov in Dončića v tretji četrtini

Tretja četrtina je postregla s spektaklom. Potekal je Lakers ShowTime. Vsaj večji del tretje četrtine, osrednji junak rapsodije gostiteljev pa je bil kdo drug kot Luka Dončić. Ob izostanku točk rezervistov, nevsakdanje je odprte mete z razdalje zapravljal sicer zelo natančni Luke Kennard, neuspešen je bil tudi Jake LaRavia, pod edini koš rezervistov v prvem polčasu pa se je podpisal Drew Timme, je blestel Dončić. Zadeval je iz vseh položajev, največkrat z razdalje za tri točke, prednost Jezernikov pa se je iz minute v minuto višala. Zrasla je že na +22, svoje sta dodala tudi Rui Hachimura in Austin Reaves, pridružil se je tudi LeBron James. Lakersi so pobegnili na visoko prednost, a je Chicago hitro pokazal zobe.

Avstralec Josh Giddey je povzročal največje preglavice Lakersom. Podelil je kar 15 asistenc, za tri točke pa zadel šest od devetih metov. Foto: Reuters

Prek Josha Giddeyja, ki je bil zelo natančen pri metu za tri točke, hkrati pa delil asistence kot po tekočem traku in omogočil soigralcem veliko prostih metov z razdalje, so do konca tretje četrtine razpolovili zaostanek. Jezerniki so tako v zadnji del srečanja vstopili s prednostjo desetih točk, Dončić pa je še enkrat več v tej sezoni presegel mejo 40 točk! Norega strelskega večera pa s tem še zdaleč ni bilo konec.

Če bi Hachimura zadel še tisto trojko ...

Dončić je z njim nadaljeval tudi v zadnji četrtini. Biki, pri katerih sta Giddey in Buzelis imenitno zadevala za tri točke (njun skupen met za trojke je bil 10/20), so se Lakersom najbolj približali na devet točk, bližje pa ni šlo. Najprej jim je načrte večkrat prekrižal Reaves, nato pa je veličasten strelski večer z dvema zaporednima trojkama, s katerimi jepahnil Chicago še v bolj izgubljen položaj, kronal Dončić. Zadnji dve točki, s katerima je prvič v karieri v dresu Lakersov presegel mejo 50 točk, je dosegel s črte prostih metov. Večer bi lahko postregel celo s prvovrstnim trojnim dvojčkom. Dončiću je ob desetih skokih in devetih asistencah zmanjkala le ena podaja, po kateri bi kateri izmed njegovih soigralcev dosegel koš. Žal se je roka Ruija Hachimure, ki je do takrat metal trojke 3/4, zatresla ob nepravem trenutku. Če bi Japonec nekaj minut pred koncem srečanja po Dončićevi podaji, ko je bil povsem sam in neoviran, zadel trojko, bi slovenski virtuoz poleg že tako razkošnega in uspešnega večera vpisal še jubilejni 90. trojni dvojček!

Luka Dončić, Austin Reaves in LeBron James so proti Chicagu dosegli skupaj kar 99 točk. Foto: Reuters

Jezerniki čakajo v naslednjih dneh na papirju precej težje preizkušnje. Niz petih zaporednih tekem na domačem parketu bodo v noči na nedeljo zaključili proti Denverju, sledita dva obračuna s Houston Rocketsi. To bodo srečanja, ki bodo neposredno odločala o vrstnem redu tik pod vrhom razpredelnice zahodne konference.

