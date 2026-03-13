Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Alpsko smučanje, Courchevel, smuk (m)

Marco Odermatt potrjuje mali globus, Martin Čater štarta v trideseterici

Alpski smučarji počasi končujejo tekmovalno zimo. Predzadnja postaja je francoski Courchevel, kjer tekmujejo v hitrih disciplinah. Nato sledi samo še finale sezone, ki bo v Kvitfjellu in Hafjellu na Norveškem. V petek ob 11. uri bodo odpeljali predzadnji smuk sezone, prvič v sezoni bosta v prvi trideseterici štartala tako Miha Hrobat kot Martin Čater.

Dva smuka pred koncem sezone dobitnik malega kristalnega globusa v smuku še ni znan, bo pa najverjetneje po petkovi tekmi. Marco Odermatt ima namreč 175 točk prednosti pred Franjom von Allmenom. Odermatt je to zimo dobil štiri smuke za točke svetovnega pokala, von Allmen pa dva, je pa mlajši od Švicarjev zmagal še na olimpijskem smuku.

Za slovenski smuk sezona ni najbolj uspešna. Nejc Naraločnik in Rok Ažnoh sta jo poškodovana predčasno končala, Miha Hrobat ni našel forme in predvsem hitrih smuči iz prejšnje zime in je tako le 23. v seštevku discipline. Je pa vsaj Martin Čater na prejšnjem smuku v Garmischu z 12. mestom potrdil dvig forme. Je na 31. mestu v seštevku v smuku, na tokratnem pa prvič v sezoni v prvi trideseterici štartne liste. Hiter je bil tudi na edinem treningu v Franciji, ki so ga izvedli v sredo. 

Alpsko smučanje, Courchevel, smuk (m), štartna lista:

1. Justin Murisier (Švi)
2. Stefan Rogentin (Švi)
3. Maxence Muzaton (Fra)
4. Daniel Hemetsberger (Avt)
5. Adrian Smiseth Sejersted (Nor)
6. Giovanni Franzoni (Ita)
7. Nils Allegre (Fra)
8. Alexis Monney (Švi)
9. Vincent Kirechmayr (Avt)
10. Mattia Casse (Ita)
11. Florian Schieder (Ita)
12. Franjo von Allmen (Švi)
13. Ryan Cochran-Siegle (ZDA)
14. Marco Odermatt (Švi)
15. Dominik Paris (Ita)
...
19. Miha Hrobat (Slo)
29. Martin Čater (Slo)

V soboto in nedeljo bosta v Franciji še dva superveleslaloma. 

Smučarji v hitrih disciplinah bodo sezono sklenili 21. in 22. marca.

Martin Čater
Sportal Čater tudi na pomladni progi potrdil dvig forme
Laura Pirovano
Sportal Sanjski konec tedna za Italijanko, ki je po dvojčku zmag vodilna smukačica
