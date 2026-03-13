V noči na petek se je v košarkarski ligi NBA na tekmi med Atlanto Hawksi in Brooklyn Netsi v zadnji četrtini zgodil neprijeten trk, zaradi katerega so morali prekiniti tekmo. Na parketu je namreč obležala nesrečna košarkarska sodnica Sha'Rae Mitchell.

Mitchell je med tekmo tekla na drugo stran igrišča in pri tem z veliko hitrostjo trčila v snemalca, ki je stal ob igrišču in snemal dogajanje med gledalci. Sodnica je po močnem udarcu padla na parket in obležala, sodniki pa so morali tekmo začasno celo prekiniti.

Trčenje je bilo tako hudo, da je morala sodnica nekaj časa sedeti ob zapisnikarski mizi. Očitno je bilo, da ni bila najbolj zadovoljna s tem, da je bil snemalec tam, kjer načeloma ne bi smel biti. Sodniki morajo imeti med sojenjem prosto pot ob igrišču, kjer ne pričakujejo kamer in snemalcev, a liga NBA je velik posel in včasih je zelo pomembno, kdo sedi ob igrišču. Kljub vsemu je šlo za nesrečno naključje.

K sreči poškodb ni bilo

Po nekaj minutah si je Sha'Rae Mitchell opomogla, se vrnila na parket in opravila svoje delo do konca. Najpomembneje je, da na srečo ni utrpela resnejših poškodb in ni potrebovala zdravniške pomoči.

Sha'Rae Mitchell sicer v ligi NBA dela približno tri leta. V tem času je sodila na 117 tekmah najmočnejše košarkarske lige na svetu.

