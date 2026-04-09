Avtor:
STA

Četrtek,
9. 4. 2026,
19.30

Osveženo pred

1 ura, 18 minut

Anže Hribar Gregor Rakovič gimnastika Teja Belak

Finale svetovnega pokala v gimnastiki, Osijek

Trije Slovenci v finale, za Lucijo Hribar Osijek ostaja zaklet

Teja Belak | Teja Belak | Foto Grega Valančič

Foto: Grega Valančič

Slovenski telovadci Teja Belak, Gregor Rakovič in Anže Hribar so uspešno opravili kvalifikacije finalne tekme gimnastične sezone svetovnega pokala. Belak, ki je na pragu skupne zmage sezone na preskoku, si je sobotni boj za kolajne priborila s četrto oceno kvalifikacij, Rakovič je bil na konju z ročaji šesti, Hribar pa šesti na parterju.

"S kvalifikacijami sem zelo zadovoljna, predvsem zato, ker sem imela včeraj na treningu in danes pred tekmo kar veliko težav. Zdaj je že na tretji tekmi drugačno orodje, in težko se je vsakič znova privajati. Ker mi ni šlo, sem imela danes tudi presenetljivo veliko treme," je svoj odličen nastop pospremila 31-letna Teja Belak. Kot je dodala, je zelo zadovoljna, da je prikazala dva tako dobra skoka. "Vesela sem, da se mi je uspelo zbrati in pokazati dva zelo dobra skoka. Zdaj upam, da to ponovim še v finalu. Res super za zadnjo tekmo sezone."

Gregor Rakovič | Foto: Guliverimage Gregor Rakovič Foto: Guliverimage Izkazal se je tudi Gregor Rakovič. Na nekdaj paradnem orodju legendarnega Mira Cerarja je 21-letni Mariborčan prikazal zelo lepo sestavo in čeprav je moral na orodje med prvimi po vrsti, je bilo že takoj po seskoku jasno, da se je uvrstil v boj najboljše osmerice za kolajne. "Končno 14,300 točke, nov osebni rekord, ki sem si ga želel že v finalu minule tekme v Kairu. Res dobra tekma! Ker sem bil prvi, so mi živci danes precej bolj delali kot pa v finalu. A lepo sem se zbral, naredil sestavo, kot je treba, in lahko sem samo ponosen na to, da bom nastopil še enkrat."

Lepo je telovadil tudi Anže Hribar na parterju, manjšo napako je naredil le pri zadnjem doskoku, je povedal njegov trener Franci Rojc. Ocena 14,033 točke mu je med 53 telovadci z vsega sveta prinesla finale in sobotni boj za odličja. Na parterju je tekmoval tudi Nikolaj Božič (13,166) in zasedel 22. mesto.

Lucija Hribar | Foto: Guliverimage Lucija Hribar Foto: Guliverimage Medtem je Lucija Hribar po dveh zaporednih uvrstitvah na zmagovalni oder svetovnega pokala v Antalyi in Kairu tokrat v Osijeku ostala brez finala na dvovišinski bradlji na 20. mestu. Tekma na tem hrvaškem prizorišču zanjo ostaja "zakleta", saj doslej v karieri v Osijeku še nikoli ni nastopa na tem orodju opravila brez napake. Tokrat je padla pri seskoku - luni.

"Še sama ne vem, kaj se je zgodilo. Sicer je bila sestava vrhunska, tudi pri seskoku se mi je zdelo vse dobro, ko pa sem prišla na doskok in hotela premakniti nogo, sem bila na tleh," je presenetljivo napako opisala 24-letna telovadka, ki jo v petek čakajo še kvalifikacije na gredi.

Luka Bojanc je na krogih pokazal dobro vajo, ocena 12,466 točke je bila tokrat dovolj za 24. mesto.

Poleg Lucije Hribar na gredi bodo v petek tekmovali še Anže Hribar na preskoku, Zala Trtnik na gredi ter Vita Prijanovič na parterju.

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Do 720 € prihranka s paketi Naj

Paketi Naj zdaj z garancijo cene: 13,99 € za kar 4 leta. Preverite, kateri paket Naj je pravi za vas.