Avtor:
Alenka Teran Košir

Petek,
13. 3. 2026,
4.00

Osveženo pred

5 ur, 29 minut

Tadej Pogačar Tadej Pogačar UAE Emirates Dirka od Tirenskega do Jadranskega morja Domen Novak

"Tadej je na prvem Touru zmagal, ko je jedel pico, pil pivo in igral PlayStation"

Domen Novak nalil čistega vina glede nenehnih primerjav Pogačarja in čudežnega dečka Seixasa #video

Od naše poročevalke z dirke Tirenno–Adriatico

Domen Novak | Domen Novak je v pogovoru za Sportal pred dirko Tirenno–Adriatico med drugim izpostavil tudi razlike med Tadejem Pogačarjem in 19-letnim Paulom Seixasom. | Foto Ana Kovač

Domen Novak je v pogovoru za Sportal pred dirko Tirenno–Adriatico med drugim izpostavil tudi razlike med Tadejem Pogačarjem in 19-letnim Paulom Seixasom.

Foto: Ana Kovač

V kolesarskem svetu se zdi, da se meja med mladostno brezskrbnostjo in vrhunskim profesionalizmom briše hitreje kot kadarkoli prej. Če je še pred desetletjem veljalo, da kolesar dozori okoli 27. ali 28. leta, danes že najstniki krojijo razplet največjih dirk. Najnovejši primer je komaj 19-letni Francoz Paul Seixas, ki je z izjemnimi predstavami v letošnji sezoni in 2. mestom na priljubljeni italijanski dirki Strade Bianche nenadoma postal eno najbolj vročih imen svetovnega kolesarstva. Kako na ta trend gleda eden najbolj izkušenih slovenskih pomočnikov v karavani, Domen Novak, ki že leta skrbi, da ima Tadej Pogačar na cesti zanesljivo oporo? Pogovarjali smo se na startu ene od etap dirke Tirenno–Adriatico.

INTERVJU: Domen Novak

Domen Novak | Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač

Domen, v letošnji sezoni je za vami že 17 tekmovalnih dni in ste verjetno eden najbolj zasedenih kolesarjev v karavani. Sezona se je za vas uspešno začela, zraven ste bili tudi pri zmagah ekipe UAE na etapni dirki po AlUli, na španski klasiki Jaén in na Strade Bianche. Kako ste, kakšna je klima v ekipi?

Ja, klima v ekipi je super. Imamo že več zmag kot v tem času lani, s tem da je Tadej šele dobro začel dirkati. Tudi sam se počutim zelo dobro, v ekipi vlada sproščeno vzdušje in vsi smo zelo motivirani.

Kako so potekale vaše priprave? Precej časa ste preživeli na Cipru. Kako zadovoljni ste s pripravljenostjo, je šlo vse po načrtu?

Letos je šlo res super. Na srečo nisem zbolel, tako da je za zdaj vse potekalo brez težav. Forma je dobra in se še stopnjuje. Ta del sezone sem si zastavil tako, da bom v tem času že v dobri formi, potreboval sem le nekaj dirkalnih kilometrov – in te sem tudi dobil. Številke so dobre in že se veselim naslednje dirke.

Tudi letos bo Novak narekoval tempo za Pogačarja na spomeniku Liege–Bastogne–Liege. | Foto: Guliverimage Tudi letos bo Novak narekoval tempo za Pogačarja na spomeniku Liege–Bastogne–Liege. Foto: Guliverimage

Imate zelo natrpan prvi del sezone … Po Tirennu takoj na MilanoSanremo in Baskijo, pa potem ardenske klasike, Dirka po Romandiji in po Švici … večino boste dirkali s Tadejem.

Res je, letos imam precej poln program na začetku sezone in poleti nekoliko manj, a sem zelo zadovoljen. Gremo iz dirke v dirko, iz dneva v dan. Poskušamo narediti čim več, kar lahko, potem pa čim bolje počivati in varčevati z energijo, kadar je to mogoče.

Stari ste 30 let, kar so v običajnem življenju še vedno zelo mlada leta, v kolesarstvu pa vse manj. Kako gledate na vse mlajše kolesarje, ki prihajajo na sceno? Vas pomladijo, vas njihova zagnanost še dodatno motivira ali pa je ravno obratno?

Ko sem prestopil starostno mejo 30 let, sem začel malo razmišljati o tem, da sem za kolesarja že kar malo … no, ne bom rekel star, zagotovo pa bolj izkušen. Ekipa mi zaupa, Tadej mi zaupa, in to si štejem v veliko čast. V WorldTouru sem že dolgo in s svojim položajem sem zelo zadovoljen.

Se pravi, da vas ti mladi kolesarji ne postarajo, ampak vas pomladijo?

Ja, včasih se pošalim, da imam na dirki še enega otroka, sploh kadar je v ekipi Jan (Christen, op. a.) in je treba malo poskrbeti zanj. Ampak fantje me poslušajo, me spoštujejo, tako da sem zadovoljen.

Ko govorimo o mladih kolesarjih, ne moremo mimo francoskega talenta Paula Seixasa, ki pri komaj 19 letih navdušuje s svojo konkurenčnostjo. Kakšno je vaše mnenje o njem? Mislite, da gre za kolesarja, ki bo krojil prihodnost?

Mislim, da ja. Fant je res zelo dober. Vsi ga primerjajo s Tadejem, želijo mu ga postaviti ob bok, in glede na svoja leta je celo boljši, kot je bil Tadej. Ampak treba je vedeti tudi nekaj drugega. Kolikor poznam Tadeja, v teh letih še ni hodil na višinske priprave, dirkal je za ekipo Gusto Ljubljana. Lahko rečem, da je na prvem Touru zmagal, ko je jedel pico, pil pivo in igral PlayStation.

Mislim, da je on res talent, medtem ko so vsi ti mladi fantje, ki prihajajo, že zelo izbrušeni. Vsi so bili mesec dni na višinskih pripravah in toliko časa niso bili doma. Vse je zelo profesionalno, kar je po eni strani super, po drugi strani pa me skrbi, koliko časa jim bo to mentalno zneslo. Mislim, da so ti fantje pri 19 ali 20 letih že tako "naviti", da ne vem, ali bodo lahko dirkali do 30. leta.

Za konec še vprašanje o vaši naslednji dirki – prvem spomeniku sezone Milano–Sanremo, kjer si Tadej tako zelo želi zmage. Kako se ekipa pripravlja na dirko, ki naj bi jo domnevno najtežje osvojil? Kako se sestavlja mozaik?

Vedno pravim, da je veriga tako močna, kot je močan njen najšibkejši člen. Tudi na dirki mora delovati celotna ekipa, od prvega do zadnjega. Vsi, ki bomo nastopili na Milano-Sanremu, smo v zelo dobri formi, če ne celo v najboljši.

Od Tadeja pa do mene, ki bom začel narekovati tempo že na začetku, smo vsi zelo dobro pripravljeni. Če pogledamo že dirko Strade Bianche, smo imeli od prvega do zadnjega kilometra vse pod nadzorom. Vse makadamske sektorje smo začeli prvi. Tadej je bil zadovoljen in mi z njim.

