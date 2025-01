Kako odpraviti išias s pomočjo fizioterapije?

Išias je skupek simptomov, ki se pojavljajo zaradi draženja ali stiskanja ishiadičnega živca . Ta živec poteka iz spodnjega dela hrbtenice prek zadnjice, vzdolž noge in vse do prstov na stopalu.

Glavni simptom išiasa je bolečina, ki se širi vzdolž ishiadičnega živca. Ta bolečina je lahko ostra, pekoča ali zbadajoča in se pogosto začne v predelu križa, širi pa se prek zadnjice vse do prstov na nogi. Pri nekaterih ljudeh je bolečina stalna, pri drugih se pojavlja občasno. V določenih primerih se bolečina pojavlja samo v spodnjih okončinah in se poslabša pri sedenju.

Poleg značilne bolečine, ki se širi iz križa po zadnjici in nogi, se išias pogosto izraža tudi kot mravljinčenje v nogah ali stopalih, ki ga mnogi opisujejo kot občutek zbadanja z drobnimi iglicami. Pogosto se pojavijo tudi mišična šibkost, ki prizadene eno ali obe nogi, zmanjšana gibljivost spodnjih okončin in senzorične ali motorične motnje, ki vplivajo na zmanjšanje občutka na določenih predelih, ali motnje v refleksnih gibih.

Pomembno je, da simptome pravočasno prepoznamo in poiščemo strokovno pomoč, saj lahko ustrezno zdravljenje in fizioterapija učinkovito odpravita simptome ter povrneta polno gibljivost in funkcionalnost telesa.

Foto: Shutterstock/Medicofit

Vzrokov za nastanek išiasa je več, vsi pa vključujejo določeno utesnitev živčnih korenin ishiadičnega živca.

Eden izmed pogostih razlogov je hernija diska , pri kateri se mehka sredica medvretenčne ploščice izboči in pritisne na izstopajočo živčno korenino. Podoben učinek ima tudi spinalna stenoza , zoženje kanala hrbtenjače, ki prav tako vodi do utesnitve ishiadičnega živca.

Degenerativne spremembe v hrbtenici, ki so najpogosteje del staranja, lahko povzročijo sesedanje vretenc, kar ustvarja dodatno obremenitev na živcih in pogosto vodi do simptomov išiasa. Prav tako lahko spondilolisteza, premik oziroma zdrs vretenc, povzroči utesnitev živca in bolečine.

Vzrok za išias je lahko tudi sindrom piriformisa , stanje, pri katerem zakrčenost mišice piriformis v glutealnem predelu stisne ishiadični živec. Poleg tega lahko do išiasa pripeljejo tudi travmatske poškodbe, kot so padci, prometne nesreče, direkten udarec v hrbtenico ali športne poškodbe, ki neposredno vplivajo na živčne korenine.

Pri ženskah pa je tudi nosečnost lahko dejavnik tveganja, saj hormonske spremembe, povečanje telesne mase in pritisk rastoče maternice na živce pogosto sprožijo simptome išiasa.

Diagnostični pregled pri specialistu razkrije pravi vzrok za nastanek išiasa. Ta pa je osnova za določitev individualnega programa zdravljenja.

Poleg neposrednih vzrokov obstajajo tudi dejavniki tveganja, ki povečujejo možnost za razvoj išiasa. S starostjo se poveča verjetnost degenerativnih sprememb, ki obremenjujejo hrbtenico in živce. Dolgotrajno sedenje in ponavljajoča se vsakodnevna gibanja lahko močno obremenjujejo ledveni del hrbtenice, ki je pogost vzrok težav.

Šibka hrbtna muskulatura in pomanjkljiva aktivacija mišičnih stabilizatorjev trupa, ki ne zagotavlja ustrezne stabilnosti in podpore, tudi lahko vodi do poškodb in bolečin.

Debelost predstavlja pomemben dejavnik tveganja, saj prekomerna telesna teža povečuje pritisk na hrbtenico in sklepe. Prav tako so osebe s sladkorno boleznijo podvržene večjim tveganjem, sama bolezen lahko povzroča poškodbe živčevja. Tudi ljudje z družinsko anamnezo težav z ishiadičnim živcem ali hrbtenico imajo večjo verjetnost, da se srečajo z išiasom.

Foto: Medicofit

Zdravljenje išiasa temelji na razumevanju, da ne gre za bolezen, temveč za simptomatiko, ki spremlja različne težave z živčnim sistemom in hrbtenico. Ključ do uspešnega odpravljanja bolečin je celostna obravnava, ki se začne z natančno diagnostiko in vključuje kombinacijo fizioterapevtskih tehnik in terapij , terapevtske vadbe in, v redkih primerih, kirurškega posega.

Kirurško zdravljenje je v njihovih primerih redko potrebno in se izvede le, če konzervativna terapija v obdobju od treh do šestih mesecev ne prinese izboljšanja. Večina pacientov simptome uspešno obvlada z usmerjenim fizioterapevtskim programom, ki daje poudarek na gibalni terapiji in se predvsem usmerja na krepitev mišic trupa ter izboljšanje gibljivosti hrbtenice kot tudi medenice.

Celostno k bolečinam v križu pristopajo strokovnjaki v Medicofitu, ki izvajajo ciljno usmerjene terapije za zdravljenje išiasa. Te vključujejo specialno manualno terapijo, napredne instrumentalne tehnike ter terapevtsko vadbo za krepitev mišic trupa in izboljšanje gibanja medenice. Obravnava temelji na individualnem pristopu, prilagojenem specifičnim potrebam vsakega pacienta, kar zagotavlja učinkovito lajšanje in odpravo simptomov.

Prvi korak v obravnavi išiasa je specializirana diagnostična terapija, ki omogoča podrobno oceno bolnikovega stanja. Med uvodnim pregledom z anamnezo opredelijo zgodovino težav, intenzivnost bolečine in sprožilce simptomov. Sledi fizični pregled, ki vključuje oceno gibljivosti, mišične moči, senzorike in refleksov. V določenih primerih izvajajo dodatne klinične teste, kot je denimo Straight leg raise test, ki pomaga odkriti stopnjo utesnitve živca in lokacijo težave.

Na podlagi diagnostičnega pregleda in, če je potrebno, dodatnih rentgenskih preiskav pripravijo podrobno diagnostično poročilo, ki je temelj za oblikovanje individualnega programa zdravljenja. Ta je sestavljen iz specialne fizioterapije in kineziološkega dela rehabilitacije .

Foto: Medicofit

Cilj fizioterapije v akutni fazi je zmanjšanje bolečine in vnetja ter izboljšanje gibljivosti. Strokovnjaki v kliniki Medicofit terapijo individualno prilagodijo, s čimer zagotovijo optimalne rezultate. Pri tem uporabljajo različne tehnike. Praviloma manualno terapijo kombinirajo z instrumentalno fizioterapijo. Uporaba sodobnih naprav, kot so TECAR WINTECARE, visokoenergijski SUMMUS laser, visokotonska elektrostimulacija HiTOP in naprava za dimagnetno terapijo PERISO, pospešuje celjenje tkiva in občutno zmanjša bolečine zaradi išiasa.

Poleg tega izvajajo terapevtsko vadbo, ki je namenjena krepitvi mišic jedra, stabilizaciji hrbtenice in izboljšanju gibljivosti. Vadbo prilagajajo posamezniku in jo postopoma otežujejo, da zagotovijo dolgotrajno stabilnost in odpornost hrbtenice.

Specialna fizioterapija vključuje tudi nevrodinamične in nevromobilizacijske vaje, ki izboljšujejo gibljivost hrbtenice in zmanjšujejo nevrološke simptome, kot so mravljinčenje in otrplost.

Celostna fizioterapevtska obravnava v kliniki Medicofit zagotavlja dolgoročno izboljšanje stanja in pacientom omogoča vrnitev k brezskrbnemu gibanju brez bolečin. Posebno pozornost namenjajo tudi temu, da se pacient nauči, kako si lahko pomaga sam in tako zmanjša tveganje za ponovni pojav težav.

Kaj se zgodi, če išias ostane nezdravljen?

V naprednih fazah, ko je ishiadični živec močno utesnjen, se simptomi lahko stopnjujejo in privedejo do težav, ki lahko bistveno vplivajo na kakovost življenja. To so padajoče stopalo oziroma izguba nevrološke funkcije stopala in težave z uriniranjem ali celo urinska inkontinenca. Ti simptomi kažejo na hudo kompresijo živca in lahko močno vplivajo na vsakodnevno življenje. Zahtevajo takojšnjo diagnostiko in celostno terapevtsko obravnavo.

Akutne bolečine zaradi išiasa lahko preidejo v kronično stanje, ki ga je težje zdraviti in, ki bistveno omejuje vsakodnevne aktivnosti ter gibalne sposobnosti. Na dolgi rok pa nezdravljen išias lahko povzroči težave, kot je denimo mišična atrofija, kjer mišice postopoma izgubljajo moč in maso, to pa vodi v še večjo nestabilnost hrbtenice.