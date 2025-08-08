Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Petek,
8. 8. 2025,
8.05

36 minut

Petek, 8. 8. 2025, 8.05

Mariborčan v hiši skrival drogo, puško, naboje in še eksploziv

Na. R.

Odvzeli so mu prostost in ga pridržali.

Odvzeli so mu prostost in ga pridržali.

Foto: PU Maribor

Mariborski policisti so po hišni preiskavi pridržali petdesetletnega Mariborčana, ki je v hiši skrival drogo in več kosov orožja. Utemeljeno ga sumijo storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.

V stanovanjski hiši v okolici Maribora so policisti našli posebej prirejen prostor za gojenje prepovedane droge konoplje, v katerem so našli in zasegli 58 sadik, za katere sumijo, da gre za prepovedano drogo konopljo, ter približno 500 gramov že posušenih rastlinskih delcev.

Policisti so drogo zasegli.

Med drugim so našli in zasegli še avtomatsko puško s pripadajočimi okvirji, škatlo s 466 naboji ter dvema kosoma eksplozivnega sredstva topovski udar M81.

Po vseh zbranih obvestilih bodo zoper osumljenega podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

