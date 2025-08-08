Mariborčan v hiši skrival drogo, puško, naboje in še eksploziv

Mariborski policisti so po hišni preiskavi pridržali petdesetletnega Mariborčana, ki je v hiši skrival drogo in več kosov orožja. Utemeljeno ga sumijo storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.

V stanovanjski hiši v okolici Maribora so policisti našli posebej prirejen prostor za gojenje prepovedane droge konoplje, v katerem so našli in zasegli 58 sadik, za katere sumijo, da gre za prepovedano drogo konopljo, ter približno 500 gramov že posušenih rastlinskih delcev.

Policisti so drogo zasegli. Foto: PU Maribor

Med drugim so našli in zasegli še avtomatsko puško s pripadajočimi okvirji, škatlo s 466 naboji ter dvema kosoma eksplozivnega sredstva topovski udar M81.

Po vseh zbranih obvestilih bodo zoper osumljenega podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.