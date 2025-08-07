Afriška divja mačka ušla iz živalskega vrta, tava v okolici Slovenskih Konjic

Iz konjiškega Mini živalskega vrta je ušel serval, poroča lokalni portal Novice. V zadnjih dneh so ga večkrat opazili v okolici Slovenskih Konjic, potem ko je pred dobrim tednom dni ušel iz njihovega živalskega vrta.

Lastnik Mini živalskega vrta Peter Polegek je potrdil, da je serval ušel, a ob tem tudi poudaril, da divja mačka ljudem ni nevarna.

Verjetno je žival tudi zelo prestrašena.

Če bi jo kdo opazil, prosijo, da o tem takoj obvestijo Mini zoo land na telefon: 064 182 478.

Zjutraj so servala opazili na območju Perovca v bližini avtoceste, še poročajo Novice.

Z dogodkom so seznanjeni tudi na Policijski postaji Slovenske Konjice, saj so v zadnjih dneh prejeli nekaj klicev občanov, ki so servala opazili.

Kljub temu divje mačke še niso našli. Tudi policisti svetujejo, naj tisti, ki žival opazijo, obvestijo lastnike oziroma Policijsko postajo Slovenske Konjice.

