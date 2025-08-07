Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R.

Četrtek,
7. 8. 2025,
13.12

35 minut

iskalna akcija policija Slovenske Konjice divja mačka serval

Četrtek, 7. 8. 2025, 13.12

35 minut

Afriška divja mačka ušla iz živalskega vrta, tava v okolici Slovenskih Konjic

Na. R.

serval | Divja mačka ni nevarna ljudem, a kljub temu previdnost ne bo odveč. Prehranjuje se z glodalci. | Foto Guliverimage

Divja mačka ni nevarna ljudem, a kljub temu previdnost ne bo odveč. Prehranjuje se z glodalci.

Foto: Guliverimage

Iz konjiškega Mini živalskega vrta je ušel serval, poroča lokalni portal Novice. V zadnjih dneh so ga večkrat opazili v okolici Slovenskih Konjic, potem ko je pred dobrim tednom dni ušel iz njihovega živalskega vrta.

Lastnik Mini živalskega vrta Peter Polegek je potrdil, da je serval ušel, a ob tem tudi poudaril, da divja mačka ljudem ni nevarna.

Verjetno je žival tudi zelo prestrašena.

Če bi jo kdo opazil, prosijo, da o tem takoj obvestijo Mini zoo land na telefon: 064 182 478.

Zjutraj so servala opazili na območju Perovca v bližini avtoceste, še poročajo Novice.

Z dogodkom so seznanjeni tudi na Policijski postaji Slovenske Konjice, saj so v zadnjih dneh prejeli nekaj klicev občanov, ki so servala opazili.

Kljub temu divje mačke še niso našli. Tudi policisti svetujejo, naj tisti, ki žival opazijo, obvestijo lastnike oziroma Policijsko postajo Slovenske Konjice.

To pa ni prvi tak primer v Sloveniji. Serval je pobegnil leta 2023, a takrat ne iz živalskega vrta. O tem smo poročali v spodnjem članku:

serval
Novice Okoli Slovenskih Konjic se sprehaja afriška divja mačka

 

iskalna akcija policija Slovenske Konjice divja mačka serval
