Okoli Slovenskih Konjic se sprehaja afriška divja mačka

Servali so tipični prebivalci savane, najdemo pa jih tudi v barjih in bambusovih gozdovih. Najraje se zadržujejo v krajih z gostim rastlinjem v bližini vode. Fotografija je simbolična.

Servali so tipični prebivalci savane, najdemo pa jih tudi v barjih in bambusovih gozdovih. Najraje se zadržujejo v krajih z gostim rastlinjem v bližini vode. Fotografija je simbolična. Foto: Guliverimage

Občani Slovenskih Konjic so sporočili, da so na območju Dobrneža opazili afriško divjo mačko - servala. O tem je bila obveščena tudi Policija, so za 24 ur potrdili na PU Celje. Policisti so pregledali ožjo in širšo okolico, vendar živali niso izsledili, so še pojasnili.