Hrvati po dveh mesecih ujeli divjo mačko slovenskega lastnika #foto

Hrvaški mediji poročajo o nevsakdanjem ulovu servala, afriške divje mačke, ki je novembra pobegnila slovenskemu lastniku.

Iskanja te divje mačke srednje velikosti, z dolgimi okončinami, vitkim telesom in velikimi ušesi, sta se pred dobrim tednom lotila dva hrvaška veterinarja Vedran Slijepčević in Branimir Reindl, ki sta lov včeraj uspešno zaključila.

"Ulovili smo jo okrog 15. ure pri Križevčecu ob Sveti Heleni. Odkar se je pojavila v Turopolju tik pred novim letom, se je za njo izgubila vsaka sled," je za 24sata povedal Reindl.

Reindla so po tem, ko so mačko opazili v Turopolju, poklicali meščani in mu povedali, da se potika okrog njihovih hiš. Nato se je s kolegom podal na iskalno akcijo. "Odšli smo tja in skušali najti kakšno sled, devet dni smo ji nastavljali hrano in opazovali, ali se ji bo približala," je še pojasnil in razložil, da se je mačka hrani približala peti dan in kmalu dojela, da ji jo nekdo nastavlja. To jim je dalo znak, da se jih ne boji.

Mačko so ujeli s pomočjo nastavljene hrane. Foto: Facebook

Mačka se je umirila, jé iz roke in čaka lastnike

Zadnji dan so jo s hrano zvabili v kletko, kjer so jo po besedah Reindla zadržali le štiri ure. Serval je trenutno v Reindlovi oskrbi. Pravi, da je videti dobro ter da mu jé iz roke. Po ulovu je stopil v stik z lastniki, ki bodo danes prišli ponjo.

Dobro novico o tem, da se serval vrača domov v Slovenijo, so delili tudi na Facebooku LIFE Lynx:

Iako afrički serval nema previše veze s našim risovima, posljednjih dana smo udružili snage i iskustvo s jednim od naših... Posted by LIFE Lynx - hrvatski terenski blog on Monday, January 6, 2020



"Čeprav afriški serval nima veliko zveze z našimi risi, smo v preteklih dneh združili moči in izkušnje z enim od naših najbolj znanih veterinarjev za divje živali - Branimirom Reindlom in pomagali pri lovu hišnega ljubljenčka na begu, ki je v zadnjih mesecih taval po Sloveniji in Hrvaški."

"Serval bo v kratkem vrnjen lastniku v Slovenji, umiril se je, jemlje hrano iz roke in vse bolje sprejema bližino človeka."

Servala so uspešno ujeli in zdaj čaka na prihod lastnikov. Foto: Facebook