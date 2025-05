Slovenska hokejska reprezentanca je s ponedeljkovo zmago nad Francijo na svetovnem prvenstvu v Stockholmu obstala med elito, kar je Slovencem uspelo prvič po dvajsetih letih. Ob uspehu smo poklicali nekdanja reprezentanta Igorja Beribaka in Marcela Rodmana, ki sta bila v začetku tisočletja del izbrane vrste in ji pomagala obstati. Oba sta optimistična glede slovenske reprezentančne prihodnosti, bolj ju skrbi za slovenski klubski hokej.

Slovenska zasedba je na svetovno prvenstvo po koncu reprezentančnih karier in odpovedih nekaterih nosilcev igre zadnjega debelega desetletja odpotovala močno pomlajena. Kar sedem hokejistov je bilo sploh prvič del članskega svetovnega prvenstva, za več kot ducat članov pa je bilo to prvo prvenstvo skupine A.

Reprezentanca si je pred prvenstvom želela, da bi zadnja tekma s Francijo še odločala o obstanku, kar se je tudi zgodilo. Pred dvobojem je bilo jasno, da bo zmagovalec obstal, poraženec pa se preselil v divizijo I. Varovancem Eda Terglava je po novi borbeni predstavi uspelo zmagati s 3:1 in tretjič v zgodovini obstati v najkakovostnejšem reprezentančnem razredu. Prvič je Slovencem uspelo ob premieri v eliti leta 2002, drugič 2005.

Dlje ko je trajalo prvenstvo, bolj je verjel

"Moram reči, da so me fantje, kot verjetno še koga, kar malo presenetili," je ob našem klicu priznal nekdanji reprezentant Igor Beribak, ki je izbrani vrsti ob prelomu tisočletja sprva pomagal do elite, nato še do njenega prvega obstanka.

"Morda sem bil pred prvenstvom malo skeptičen, a bolj ko sem gledal tekme skozi celotno prvenstvo, vse bolj se mi je zdelo, da je mogoče, da na koncu obstanejo. Proti Franciji je bilo fenomenalno. To je velik uspeh za to mlado ekipo. Vse čestitke," je dodal 61-letnik.

"Bolj ko sem gledal tekme skozi celotno prvenstvo, vse bolj se mi je zdelo, da je mogoče, da na koncu obstanejo," pravi Igor Beribak. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Če se bodo še naprej dobro razvijali, imajo pred seboj svetlo prihodnost"

Ob tem se je dotaknil kemije med mladimi, med katerimi jih kar nekaj igra pomembno vloge v močnih tujih ligah, in izkušenimi silami.

"Dobro so se ujeli. Mladi so pokazali, da res igrajo v dobrih ligah. Že v reprezentanci do 20 let so pokazali, da so zmožni velikih uspehov, da so dobra ekipa. Če se bodo še naprej dobro razvijali, imajo pred seboj svetlo prihodnost. Imeli smo mlado ekipo z nekaterimi starejšimi in dobrim vratarjem, tako da se je na koncu vse izšlo. Zadnji dve tekmi proti Avstriji, sploh pa proti Franciji so odigrali super, edina slabša tekma je bila proti Fincem. A to, da pride takšna tekma, je pričakovano," razmišlja naš sogovornik.

Beribak: Horak je bil en velik plus, a ne moremo niti mimo drugih

"Horak je bil en velik plus, vratar je na takih tekmah velik dejavnik, a tu ne moremo niti mimo preostalih igralcev, ki so se res borili, blokirali strele, mu pomagali." Foto: Guliverimage Pohvalil je celotno ekipo, ki jo je pogosto reševal naturalizirani vratar Lukaš Horak. Ta je nemudoma postal vratarska številka ena.

"Horak je bil en velik plus, vratar je na takih tekmah velik dejavnik, a tu ne moremo niti mimo preostalih igralcev, ki so se res borili, blokirali strele, mu pomagali. Mnogi so mislili, da nam bodo Urbas, Tičar in še kdo manjkali, nihče ni bil nekako zelo optimističen, a fantje so dosegli cilj, ki ga prejšnje generacije niso, tako da jim čestitam. Pomembno je tudi, da so ti mladi, ki so bili sploh prvič na takem prvenstvu, občutili prvenstvo, tako da jim bo zdaj lažje. Imamo kar nekaj perspektivnih mladih. Če se bodo še naprej dobro razvijali, ni razloga za pesimizem glede reprezentančne prihodnosti. Kot kaže, se bo nadaljeval trend, da bodo nosilci reprezentance tisti, ki igrajo v tujini," dodaja Beribak, ki ga bolj skrbi za slovenski klubski hokej, v katerem dela. A to je tema za drug pogovor.

Rodman: Obstanek prigarali kot ekipa

Dvakrat je med elito obstal tudi dolgoletni napadalec reprezentance in dvakratni olimpijec Marcel Rodman. "Ko sem malo analiziral, kako nam je v preteklosti uspelo, pa sem si rekel, da jim morda vendarle uspe. Pohvale igralcem in trenerskemu štabu," pravi Marcel Rodman. Foto: Aleš Fevžer

"Zdi se mi, da so imeli fantje od začetka v glavah ti zadnji tekmi, da glavne stvari prihajajo na koncu, želeli so, da bo ta zadnja tekma res veljala. Na koncu je odločala ena tekma, v eni sami tekmi se lahko zgodi marsikaj. Zadnji dve tekmi so odigrali najboljše, predvsem pa se mi zdi, da so si ta obstanek priigrali kot ekipa. Sploh proti Francozom so zelo zasluženo zmagali, tako da super, da jim je uspelo po 20 letih. Velika večina jim ni pripisovala veliko možnosti, tudi sam sem mislil, da bo res res težko. Ko sem malo analiziral, kako nam je v preteklosti uspelo, pa sem si rekel, da jim morda vendarle uspe. Pohvale igralcem in trenerskemu štabu," nam je dejal Rodman in ob ekipnem delu izpostavil tudi vlogo Horaka.

"Vedelo se je, da potrebujemo dobrega vratarja, kar je Horak bil. Naredil je ogromno delo, je velik dejavnik, da smo ostali v skupini A. Skozi celotno prvenstvo je bil zelo konstanten, miren, veliko je polovil, saj bi porazi lahko bili še višji."

"Ujeli so se. Več kot očitno so bili tudi na isti valovni bili s trenerskim štabom." Foto: Guliverimage

"Ujemanje med igralci, na isti valovni tudi s trenerskim štabom"

In kako je videl povezanost mladih debitantov med elito z izkušenimi? "Ujeli so se. Starejši so hoteli pokazati, da še niso za staro šaro, mladi pa, da spadajo zraven, tako da je ta kombinacija delovala dobro. Več kot očitno so bili tudi na isti valovni bili s trenerskim štabom."

Vzporednice s prvim obstankom

Triinštiridesetletnik je ob tem povlekel nekaj vzporednic tudi s prvim slovenskim obstankom med elito.

"Morda je ena razlika, in sicer da na tem turnirju ni Rusov in Belorusov, tako da del kakovosti zagotovo manjka, kar pa ne zmanjšuje uspeha fantov. Sam sem bil dvakrat del te zgodbe. Prvič smo obstali morda zelo podobno, kot so danes ti fantje, ki so bili prvič del te družbe. Tudi takrat so nas Finci premagali z 12:0, kar je še danes najvišji poraz. A spomnim se, da smo takrat imeli tisto pravo energijo, ničesar nismo imeli izgubiti. V reprezentanci nas je bilo kar nekaj mlajših zraven, zagotovo ne toliko kot letos, a nekako nismo bili toliko rezultatsko obremenjeni, saj smo bili prvič tam. Ko nam je uspelo drugič, pa je bila to neka druga zgodba, zelo so nam šli na roko tudi rezultati. Pozneje pa smo bili vedno neuspešni, pa čeprav smo verjetno odigrali boljše prvenstvo, ampak rezultata ni bilo."

Za prihodnost slovenske reprezentance se ne boji. Foto: Jure Banfi

"Verjamem, da bomo imeli za reprezentanco dovolj talenta, morajo pa biti urejene tudi druge stvari"

Tudi Rodmana, ki že več let kot trener deluje v avstrijskem klubskem hokeju, letos je z Zell am Seejem postal prvak Alpske lige, prihodnost slovenske reprezentance ne skrbi.

"Reprezentanca me sploh ne skrbi. Vemo pa, kako je žal pri nas s klubskim hokejem. Tisti, ki so dobri, gredo raje po svetu. V mojih časih so bili redki v tujini, v zadnjem času jih gre res veliko ven, nekateri sicer prezgodaj. A tisti, ki uspejo v tujini, imajo res močne korenine in te bodo tudi zunaj preživele. Če pridejo v tujini skozi vso to konkurenco, je toliko bolje za našo reprezentanco. Verjamem, da bomo imeli za reprezentanco dovolj talenta, morajo pa biti pri vsem tem urejene tudi druge stvari. Mi smo bili najslabši, ko smo se ubadali z drugimi stvarmi, samo s hokejem ne, današnja reprezentanca pa se v tem trenutku lahko ukvarja samo s hokejem," je za konec še pomenljivo pripomnil strelec prvega slovenskega gola med elito.