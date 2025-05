V finalu sta se znašli ekipi, ki sta na dosedanjih tekmah pokazali najbolj trdno obrambo in najbolj čvrsto igro. Kako težko je igrati s Švico, so občutili predvsem Avstrijci in Danci, ki so jih Švicarji v izločilnih bojih premagali s skupnim izidom 13:0.

Američani pa so med SP nenehno stopnjevali svoj ritem in postajali vse bolj resni kandidati za nekaj velikega. Nenazadnje so to občutili tudi gostitelji Švedi v polfinalu.

Švica : ZDA 0:1 (0:0, 0:0, 0:0; 0:1) Dvorana Avicii Arena, gledalcev 12.500, sodniki: Campbell (Kanada), Holm (Švedska, glavna), Ankerstjerne (Danska), Hautamäki (Finska).



Strelec: 0:1 Thompson (Cooley, Skjei, 63.).

Kazenske minute: Švica 4, ZDA 4.

Danes zato ni bilo presenečenje, da zadetkov v rednem delu sploh ni bilo. Tako švicarski vratar Leonardo Genoni kot njegov ameriški tekmec Jeremy Swayman sta bila odlično razpoložena (na koncu je bilo razmerje strelov 40-25 za ZDA), so pa Američani prevzemali pobudo v drugi tretjini.

A takrat so zapravili tudi najlepšo priložnost za vodstvo. V 26. minuti je namreč Michael Fora z nepravilnim oviranjem tekmeca poskrbel za kazenski strel. Odgovornost pri ZDA je imel v rokah Conor Garland, vendar je Genoni njegov poskus ubranil.

Tage Thompson je dosegel zmagoviti zadetek v podaljšku za ZDA. Foto: Guliverimage

Strateška igra z nič napakami v obrambi se je nadaljevala tudi v drugi polovic tekme. Američani so imeli rahlo terensko premoč, v zadnji tretjini pet minut pred koncem igralca več, a tudi to ni prineslo določitve po 60 minutah, tako da se je finale prevesil v podaljšek.

Ta se je končal po dveh minutah in dveh sekundah. Prvo pravo nevarno akcijo ob razmerju moči 3-3 so Američani kronali z zadetkom, dosegel pa ga je novi ameriški junak Tage Thompson po protinapadu in natančnem strelu ob švicarskem branilcu in pod prečko švicarskega gola.

Reprezentanca ZDA je v velikem finalu uspešno naskakovala prvo zlato medaljo po daljnem letu 1960, ko so slavili na domačih OI v Squaw Valleyju, tekmovanje je takrat še štelo tudi kot SP. Prvo in do danes edino zlato, ki so jo osvojili na samostojnem SP, pa so imeli Američani iz zares davnega leta 1933. Skupno imajo ZDA po novem na dosedanjih SP štiri zlate, šest srebrnih in devet bronastih medalj. Švica pa je spet neuspešno lovila prvo zlato medaljo, v zbirki pa ima zdaj že pet srebrnih, tri v zadnjem desetletju in pol, dve iz zadnjih dveh let (2013, 2018, 2024, 2025). Ima pa še sedem bronastih medalj.

Genoni MVP hokejskega SP Leonardo Genoni je bil izbran za najboljšega igralca SP v hokeju na ledu. Foto: Reuters Po končanem hokejskem svetovnem prvenstvu elitne skupine na Švedskem in Danskem so izbrali tudi najboljše igralce tekmovanja. Nagrado za najkoristnejšega igralca (MVP) je dobil švicarski vratar Leonardo Genoni. Genoni je s Švico sicer v finalu izgubil proti reprezentanci ZDA z 0:1 po podaljšku. Pred tem je štiri tekme na SP končal brez prejetega gola. Postal je tretji Švicar s takšno nagrado po Romanu Josiju 2013 in Kevinu Fiali lani. Nagrade vodstva tekmovanja za najboljše vratarja, branilca in napadalca so prejeli Genoni, Američan Zach Werenski in Čeh David Pastrnak. Po izboru novinarjev na SP pa so se v idealno postavo SP uvrstili vratar Genoni, branilca Werenski in Švicar Dean Kukan ter napadalci Pastrnak, Šved Elias Lindholm in Danec Nick Olesen.

Švedom bronasta kolajna na domačem prvenstvu

Švedi so osvojili bron. Foto: Reuters Švedska je ponovila lanski dosežek iz Prage, ko je prav tako končala na tretjem mestu. A letošnji dosežek je zanjo razočaranje, saj so gostitelji pričakovali veliki finale, ki pa se jim je izmuznil po polfinalnem porazu z ZDA. V obračunu za bron niso imeli veliko težav. Potem ko so strli do 25. minute še trdno dansko obrambo, so skandinavskim tekmecem do konca nasuli šest golov.

Mikael Backlund in Marcus Johansson sta zadela po dvakrat, po en gol sta dodala Lucas Raymond in Mika Zibanejad. Danci, ki so sicer bili v podrejenem položaju (streli 37-18), so imeli priložnost za morebitno približanje takoj na začetku drugega dela, a so jim prvi gol razveljavili zaradi oviranja vratarja Samuela Erssona. Prvega veljavnega so tako dosegli šele v 44. minuti z igralcem več, ko so znižali na 1:4, še enega nato tri minute pozneje, zadela sta Nick Olesen in Nikolaj Ehlers. A švedski odgovor je bil hiter in ob domačem "power playu" v 49. minuti je bilo 5:2, kar je pomenilo dokončno predajo Danske.

Prihodnje leto tudi s Slovenci v Švici

Prihodnje prvenstvo bo zaradi olimpijskih iger potekalo nekoliko kasneje, med 15. in 31. majem bosta gostitelja Zürich in Fribourg. Na tem prvenstvu bodo igrali tudi slovenski hokejisti, ki se jim je po dveh desetletjih uspelo obdržati med elito.

SP v hokeju, finale in tekma za 3. mesto:

Nedelja, 25. maj:

