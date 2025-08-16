Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Sobota,
16. 8. 2025,
21.50

Osveženo pred

8 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07

Natisni članek

Natisni članek
Robert Hrgota grand prix Žiga Jančar Lovro Kos Wisla smučarski skoki

Sobota, 16. 8. 2025, 21.50

8 minut

Poletna velika nagrada v smučarskih skokih, Wisla (m)

Maciej Kot zmagovalec Wisle, Jančar in Kos tik pod stopničkami

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07
Maciej Kot | Maciej Kot je zmagovalec sobotne tekme v Wisli. | Foto Guliverimage

Maciej Kot je zmagovalec sobotne tekme v Wisli.

Foto: Guliverimage

Zmagovalec posamične tekme poletne velike nagrade v Wisli je Poljak Maciej Kot, drugi je bil Avstrijec Niklas Bachlinger, tretji pa poljski veteran Kamil Stoch. Tik za najboljšo trojico sta končala Žiga Jančar in Lovro Kos, ki je zmagal v kvalifikacijah, na tekmi pa so mu višjo uvrstitev preprečili slabši doskoki. Do točk je od Slovencev s 15. mestom prišel še Žak Mogel. V nedeljo sledi še ena individualna tekma, t.i. "petka", na kateri v prvi seriji skačejo v skupinah, za končni rezultat pa štejejo le točke finalne serije.

Nika Prevc
Sportal Fantastična Nika Prevc postavila nov mejnik

Smučarski skakalci so se preselili na drugo postajo grand prixa v Wislo, kjer so imeli domačini veliko razlogov za zadovoljstvo. Zmage se je veselil Maciej Kot (127,5; 132,5). Poljak je vodil že po prvi seriji, vodstvo pa zadržal tudi v finalu.

Na koncu je za 3,2 točke prehitel Avstrijca Niklasa Bachlingerja (130,5; 130,5) in za dodatno desetinko rojaka Kamila Stocha. Poljak, ki ta konec tedna še zadnjič v karieri skače na poletni veliki nagradi Wisle, je na stopničke napredoval z osmega mesta po prvi seriji. 38-letnik bo po olimpijski sezoni končal kariero.

Nedaleč za zmagovalnim odrom, le točko za Stochom, je končal Žiga Jančar (127; 128), ki je v finalu zadržal četrto mesto. 4,8 točke za zmagovalcem pa je na koncu zaostal peti Lovro Kos (127; 130,5), ki je v finalu pridobil eno mesto. Kos je bil v kvalifikacijah najboljši, višje bi bil verjetno tudi na tekmi, a je v prvi seriji zaradi slabšega doskoka izgubil dragocene točke. Lovro Kos je bil v kvalifikacijah najboljši, na tekmi pa zasedel peto mesto. | Foto: Guliverimage Lovro Kos je bil v kvalifikacijah najboljši, na tekmi pa zasedel peto mesto. Foto: Guliverimage

"Trije lepi skoki, škoda doskokov, kar me je stalo malo boljše uvrstitve. Vseeno pa sem lahko zadovoljen s tem, kar kažem, in gremo naprej," je po petem mestu za Smučarsko zvezo Slovenije dejal Kos, Jančar pa dodal: "Zadovoljen sem z današnjim četrtim mestom. Upam, da bo čim več takih tekem."

Do točk je prišel še Žak Mogel s 15. mestom, Žiga Jelar in Taj Ekart sta z 32. oziroma 42. mestom ostala brez finala. "15. mesto je lep rezultat. Vesel sem, da sem stopnjeval svoje skoke od prvega do druge serije, predvsem pa sem vesel, da kot ekipa lahko napadamo najvišja mesta in upam, da tako nadaljujemo tudi jutri," pa je misli strnil Mogel.

V nedeljo bo na Poljskem prizorišču še ena tekma, v kateri bodo v prvi seriji skakali v skupini.

Marius Lindvik
Sportal Lindviku in Forfangu grozi nov suspenz
Johan Andre Forfang
Sportal Forfang in Lindvik na zaslišanje: Šteje vsaka minuta
Marius Lindvik
Sportal Lindvik pred vrnitvijo tarča sovražnih sporočil
Robert Hrgota grand prix Žiga Jančar Lovro Kos Wisla smučarski skoki
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.