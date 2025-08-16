Zmagovalec posamične tekme poletne velike nagrade v Wisli je Poljak Maciej Kot, drugi je bil Avstrijec Niklas Bachlinger, tretji pa poljski veteran Kamil Stoch. Tik za najboljšo trojico sta končala Žiga Jančar in Lovro Kos, ki je zmagal v kvalifikacijah, na tekmi pa so mu višjo uvrstitev preprečili slabši doskoki. Do točk je od Slovencev s 15. mestom prišel še Žak Mogel. V nedeljo sledi še ena individualna tekma, t.i. "petka", na kateri v prvi seriji skačejo v skupinah, za končni rezultat pa štejejo le točke finalne serije.

Smučarski skakalci so se preselili na drugo postajo grand prixa v Wislo, kjer so imeli domačini veliko razlogov za zadovoljstvo. Zmage se je veselil Maciej Kot (127,5; 132,5). Poljak je vodil že po prvi seriji, vodstvo pa zadržal tudi v finalu.

Na koncu je za 3,2 točke prehitel Avstrijca Niklasa Bachlingerja (130,5; 130,5) in za dodatno desetinko rojaka Kamila Stocha. Poljak, ki ta konec tedna še zadnjič v karieri skače na poletni veliki nagradi Wisle, je na stopničke napredoval z osmega mesta po prvi seriji. 38-letnik bo po olimpijski sezoni končal kariero.

Nedaleč za zmagovalnim odrom, le točko za Stochom, je končal Žiga Jančar (127; 128), ki je v finalu zadržal četrto mesto. 4,8 točke za zmagovalcem pa je na koncu zaostal peti Lovro Kos (127; 130,5), ki je v finalu pridobil eno mesto. Kos je bil v kvalifikacijah najboljši, višje bi bil verjetno tudi na tekmi, a je v prvi seriji zaradi slabšega doskoka izgubil dragocene točke. Lovro Kos je bil v kvalifikacijah najboljši, na tekmi pa zasedel peto mesto. Foto: Guliverimage

"Trije lepi skoki, škoda doskokov, kar me je stalo malo boljše uvrstitve. Vseeno pa sem lahko zadovoljen s tem, kar kažem, in gremo naprej," je po petem mestu za Smučarsko zvezo Slovenije dejal Kos, Jančar pa dodal: "Zadovoljen sem z današnjim četrtim mestom. Upam, da bo čim več takih tekem."

Do točk je prišel še Žak Mogel s 15. mestom, Žiga Jelar in Taj Ekart sta z 32. oziroma 42. mestom ostala brez finala. "15. mesto je lep rezultat. Vesel sem, da sem stopnjeval svoje skoke od prvega do druge serije, predvsem pa sem vesel, da kot ekipa lahko napadamo najvišja mesta in upam, da tako nadaljujemo tudi jutri," pa je misli strnil Mogel.

V nedeljo bo na Poljskem prizorišču še ena tekma, v kateri bodo v prvi seriji skakali v skupini.