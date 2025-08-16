Fantastična Nika Prevc postavila nov mejnik

Slovenska smučarska skakalka Nika Prevc še naprej navdušuje na tekmah poletne velike nagrade. Po Courchevelu je prehitela vse tekmice tudi v Wisli na Poljskem. S tem je postavila nov mejnik v njeni izjemni karieri, saj je prvič zmagala na tem prizorišču na Poljskem. Uspešen slovenski dan je z osmim mestom dopolnila Nika Vodan, do novih točk sta prišli še Tinkara Komar (18.) in Maja Kovačič (25.). Prevc bo v nedeljo znova oblekla rumeno majico, saj je prevzela vodstvo v skupnem seštevku.

Slovenska skakalna junakinja Nika Prevc nadaljuje z imenitnimi poletnimi nastopi. V soboto je bila najboljša na skakalnici Adama Malysza v Wisli, s tem pa si prislužila še drugo poletno zmago in potrdila, da je šampionsko formo prenesla tudi v najbolj vroče mesece v letu.

Na Poljskem se je izkazala zlasti z izvrstnim dosežkov v prvi seriji, ko je s 127 metri poskrbela za skok dneva. V finalu je potrdila zmago z nižjega zaletišča (121 metrov), skupno pa zbrala 247,9 točk. Tako je najbližjo zasledovalko Japonko Nozomi Marujamo prehitela za dobrih sedem točk. Japonka je sicer prejela najboljša oceno finala (125 in 127,5 metra), tretje mesto pa je osvojila zmagovalka ''petke” v Courchevelu, Kanadčanka Abigail Strate (127 in 123 metrov - 231,4 točke).

Niki Prevc sta na zmagovalnem odru na Poljskem delali družbo Japonka in Kanadčanka. Foto: SloSki

Nika Vodan je svojo prvo tekmo sezone končala med najboljšo deseterico. Osvojila je osmo mesto (119 in 120 metrov - 189,6 točke), nove točke poletne velike nagrade pa sta osvojili še Tinkara Komar na 18. in Maja Kovačič na 25. mestu. Edina slovenska udeleženka tekme v Wisli, ki ni osvojila točk, je bila Katra Komar.

Prevc: Upam, da bom lahko jutri spet uživala

Nika Vodan se je uspešno vrnila, garanje na pripravah pa že daje rezultate. Foto: Aleš Fevžer "Zelo sem vesela, ker imam spet še eno super uvrstitev. Skoki so bili malce boljši kot v Courchevelu. Upam, da bom lahko jutri spet uživala," je po novi zmagi, že drugi na letošnji poletni veliki nagradi, povedala Nika Prevc.

Njena rojakinja in soimenjakinja Nika Vodan je vrnitev na tekmovališče zaznamovala z uvrstitvijo na osmo mesto, po kateri ni skrivala zadovoljstva. "Po dolgem času sem bila tudi jaz na tekmi. Zelo sem vesela tudi samih skokov. Imam še nekaj rezerv, predvsem pri doskoku in točnosti, a grem lahko naprej z dvignjeno glavo. Jutri je še ena tekma, malo drugačna," si za nedeljski nastop na ''petki'' želi še več zbranosti in točnosti na mizi.

Jurij Tepeš je bil lahko po sobotnih nastopih varovank na Poljskem upravičeno dobre volje. Foto: Aleš Fevžer

Kako pa je sobotni dan na Poljskem ocenil trener ženske reprezentance? "Za nami je super tekma. Nika Prevc je ponovno prišla do prvega mesta. Po izgubi rumene majice se je danes ponovno zbrala, naredil res dober skok predvsem v prvi seriji, drugi pa je bil z manjšimi napakami. Nika Vodan je naredila dva zelo dobra skoka. Mogoče je malo grenkega priokusa zaradi prvega telemarka, ki ji je odnesel uvrstitev v prvo šesterico. Do točk sta prišli še Tinkara in Maja, kar je zelo dober rezultat za njiju. Katri je danes na žalost nekaj zmanjkalo, a jutri ima popravni izpit," je črto pod nastope svojih varovank potegnil Jurij Tepeš.

Smučarske skakalke čaka v nedeljo ob 10. uri na Poljskem še "petka". Rumeno majico bo znova nosila Nika Prevc.