Avtor:
M. P.

Sobota,
9. 8. 2025,
18.00

Osveženo pred

6 minut

Sobota, 9. 8. 2025, 18.00

Poletna velika nagrada, Courchevel

Na prvi tekmi diskvalifikacije, tudi Nike Vodan, zmaga Nike Prevc

smučarski skoki, priprave, Kranj, 2025, Nika Vodan | Nika Vodan | Foto Aleš Fevžer

Nika Vodan

Foto: Aleš Fevžer

Povratnica po poškodbi Nika Vodan je med več kot desetimi tekmovalci, ki so zaradi diskvalifikacije ostali brez uvodne tekme poletne velike nagrade. Gre za posledico strožjih pravil Fis pri preverjanju skakalnih dresov. Ženska tekma je medtem že končana, zmagala pa je najboljša skakalke minule zime Nika Prevc.

Francoski Courchevel gosti prvo dejanske poletne velike nagrade v smučarskih skokih. Ta tekmovalcem služi tudi kot preizkus dresov. Po lanskem škandalu, ki so ga zakuhali Norvežani, je Fis namreč zaostrila pravila. Pričakovati je bilo, da bo zato več diskvalifikacij, ker ekipe še prilagajajo drese. In temu je bilo res tako. Že pred prvim skokom in nato po kvalifikacijah je več kot 10 tekmovalcev ostalo brez nastopa na tekmi, med njimi tudi Norvežan Kristoffer Eriksen Sundal ter Nika Vodan, ki se vrača po poškodbi in operaciji, in Taj Ekart.

Čeprav je bila po prvi seriji s skokom dolgim 106,5 metra Nika Prevc četrta, je na koncu uvodno tekmo poletja dobila. V drugi seriji je pristala pri 124 metrih. Imela je 16 točk prednosti pred drugouvrščeno Nemko Selino Freitag, tretja pa je bila Kanadčanka Abigail Strate. Tinkara Komar  (105 m/107 m) je osvojila 11. mesto, Maja Kovačić  (97,5 m/107,5 m).pa 17.

Jurij Tepeš se je opravičil Niki Vodan

Nika Prevc | Foto: Aleš Fevžer Nika Prevc Foto: Aleš Fevžer "Zelo sem zadovoljna s tekmo. Najprej zato, ker sem v finalni seriji rezultatsko napredovala, sploh pa zato, ker je to moja prva poletna zmaga," je po nastopu povedala Nika Prevc. Glavni trener Jurij Tepeš se je dotaknil tudi diskvalifikacije Nike Vodan. "S tekmo smo lahko zelo zadovoljni. Prav vse tri tekmovalke so na tekmi dosegle svoj najboljši rezultat na tekmah poletne velike nagrade. Tudi mlajši del reprezentance je oddelal super. Žal smo že včeraj zaradi dresa izgubili Niko Vodan, za kar se ji opravičujem. Take stvari se nam ne smejo dogajati."

Moška tekma se je začela ob 18. uri. Za Slovenijo nastopajo Žiga Jančar, Rok Oblak, Žiga Jelar, Žak Mogel in Lovro Kos.

