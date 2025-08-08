Pred tremi leti je Anamarija Lampič šokirala Slovenijo, ko je tek na smučeh zamenjala za biatlon. Čez dva tedna bo smučarski skakalec Timi Zajc prvič nastopil na dirki v reliju. Dobitnik osmih kolajn s svetovnih prvenstev in dveh olimpijskih zatrjuje, da je dirkanje zanj le hobi. "To je bolj za popestritev. Poletje je dolgo." A ko smo ga spremljali na šele drugem treningu z dirkaško specialko ford fiesto razreda rally3, smo se prepričali, da ima talent tudi za volan, kar je potrdil tudi njegov sovoznik Zmago Logar.

Poglejte ta nasmeh Timija Zajca. Dirkanje ga navdušuje. Foto: Matej Podgoršek Najprej je Timi Zajc dobil licenco za dirkanje krovne organizacije za reli v Sloveniji Zveze za avtošport AŠSLO, pa tudi zeleno luč svojega skakalnega trenerja Roberta Hrgote in zdaj še ford fiesto razreda rally3 idrijske ekipe IK Sport. Prva šola relija ga je čakala na Vranskem, zdaj pa se je prvič soočil s pravo cesto med drevesi. Spremljali smo ga na drugem testnem dnevu na Črnem vrhu nad Idrijo. Iz dirkalnika je po vsaki vožnji stopil z večjim nasmeškom. "Zadnja leta sem imel za hobi bolj motocikle. Letos sem se pa odločil, da poskusim še z avtomobilom. Ekipa IK Sport mi je to omogočila oziroma mi dala to priložnost in se res veselim." Ne bo namreč le testiral vožnje, ampak bo tudi nastopil na dirki državnega prvenstva.

Do zdaj je imel izkušnje le z dirkanjem z motocikli na zaprtih dirkališčih. "Motor je mogoče malo nevarnejši. Nisi zaprt v kletki. Avto je varnejši. Je pa oboje super – da je zelo glasno, da ropota. Mislim, da je to kar užitek." Hitro se je navadil na štiri kolesa, nam je potrdil njegov sovoznik Zmago Logar. "Sicer se vozi z motorji, lahko da ima od tam nekaj občutka. A tukaj je malo drugače. Je pa res v redu voznik." z Idrijčanom se poznata že od prej, saj je mehanik v ekipi, s katero je Zajc v prejšnjih letih dirkal z motocikli.

Poglejte, kako je Timi Zajc pritiskal na plin na Črnem vrhu:

Logar: Imela bova norveške kombinezone

"Učim se. Po vsaki vožnji dobim napotke za naprej, kje se lahko izboljšam. Moram nekako sestaviti celoto do relija v Žalcu." Ključen napotek je jasen. "Samo pritiskaj," v smehu pove Logar. Na reliju Dolina zelenega zlata v Žalcu, ki bo 22. in 23. avgusta, še posebej na hitrostni preizkušnji v Braslovčah, ga čaka dodaten izziv: da bo na skoku poletel dlje kot državni prvak v reliju Rok Turk. "Tam še nisem vozil. Bomo videli, ko bo dirka, koliko bom imel poguma tiščati gas čez tisti skok." Logar upa, da dobi izziv. "Mora uspeti. Imela bova norveške kombinezone," se je smejalo Logarju. "Ne, ne, malo heca."

Timi Zajc na ford fiesti razreda rally3 ekipe IK Sport Foto: Matej Podgoršek Zajc pravi, da bo mu bo najtežje ostati maksimalno zbran celotno dolžino posamezne hitrostne preizkušnje. Poslušati mora namreč sovoznikova navodila, kakšni zavoji sledijo. "To bodo desetkilometrski brzinci, to je sedem, osem minut. Bo treba poslušati sovoznika. To je obvezno, to pa se mora navaditi. Jaz bom že naredil svoje, da mu bom pravočasno povedal." Čaka ga deset hitrostnih preizkušenj v skupni dolžini 87 kilometrov. Se pa Zajc obenem zaveda, da mora dirkati po pameti, skoki vendarle ostajajo njegov prvi šport, njegova služba. "Ni zdaj, da bom zamenjal šport. To je bolj za popestritev. Poletje je dolgo. Ne moreš se samo osredotočati na treninge, samo na skoke. Super je, da se vmes ukvarjaš tudi s svojimi hobiji, s takimi, ki te veselijo."

A reli nima starostne omejitve kot skoki, morda ga po končani skakalni zamika druga kariera v avtomotošportu. "Uf, ne vem, trenutno sem še v skokih, še ne razmišljam toliko vnaprej." A Logar pravi, da ima potencial. "Podpiram, da bi šel v to smer, ko bo enkrat končal skoke. Lahko pa tudi že prej, poleti, ko ima čas. A kar sem zdaj videl, ko sva se petkrat peljala gor in dol, je, da je vsakič hitrejši, da malo pozneje zavira."

"Je malo strahu, ko štartaš, ko daš plin do konca"

Timi Zajc Foto: Matej Podgoršek Ni prvi zimski športnik, ki ga je zamikalo dirkanje. Bojan Križaj je denimo v 80 letih nastopil na reliju Saturnus, z motociklom se je na stezo podal že Robert Kranjec. Zajc pravi, da je nekaj vzporednice med dirkanjem in skoki oziroma poleti. "Je neko strahospoštovanje. Še vedno veš, da moraš priti cel do konca. Adrenalin. Na koncu je tudi malo strahu, ko štartaš, ko daš plin do konca. Zelo podobno kot pri nas na velikankah." Treningov skokov Timi v teh dneh vseeno ne zanemarja, ne bo pa nastopil na prvih tekmah poletne velike nagrade. "Mislim, da je načrt, da bom šel na zadnje tekme. Zdaj se je treba dobro fizično pripraviti, potestirati opremo. Veliko je novih pravil. Nas čaka še veliko dela, da se pripravimo na zimo."