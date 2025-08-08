Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Petek,
8. 8. 2025,
13.17

Osveženo pred

4 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Courchevel grand prix Nika Prevc Nika Prevc smučarski skoki

Petek, 8. 8. 2025, 13.17

4 minute

Na uvodni postaji grand prixa tudi tekma s skupinskim formatom

Skakalci in skakalke v nedeljo na prav posebni tekmi: preizkusili bodo skupinski format

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Nika Prevc | Niko Prevc in tekmice v nedeljo čaka nov, skupinski format tekmovanja. | Foto Guliverimage

Niko Prevc in tekmice v nedeljo čaka nov, skupinski format tekmovanja.

Foto: Guliverimage

Smučarski skakalci in skakalke bodo konec tedna v Courchevelu tekmovali za prve točke poletne velike nagrade. V obeh konkurencah sta na sporedu dve posamični tekmi. Sobotna bo potekala po starem formatu, nedeljska pa bo za vse nekaj posebnega, saj tekmovalce čaka novost, skupinski format preizkušnje. Na ta način bodo skakali tudi čez teden dni, ko se bo poletna sezona nadaljevala v Wisli.

Nika Prevc
Sportal Hrgota in Tepeš razkrila karte, povratnica je nazaj, tekmovalce čaka novost
norveška zastava
Sportal Preiskava Fis končana. Kaj bo z norveškimi skakalci?

Že v preteklosti so pri Mednarodni smučarski in deskarski zvezi poskušali s skupinskim formatom tekme, a se ta ni prijel. Zdaj bodo na posamični preizkušnji na tekmah poletne velike nagrade znova preizkusili nekoliko drugačen, skupinski format.

Kaj pravzaprav čaka skakalce in skakalke? Po kvalifikacijah se bo 50 tekmovalcev uvrstilo v prvo serijo, v kateri bodo glede na kvalifikacijski rezultat razporejeni v deset skupin. V finalno serijo se bosta uvrstila dva najboljša tekmovalca iz vsake skupine, ob teh se bo v finale uvrstilo še pet "srečnih poražencev" z najboljšimi rezultati. V finalu bo tako nastopilo 25 skakalcev. 

Skupinski format bodo preizkusili na nedeljski tekmi v Courchevelu in naslednji teden, ko bo grand prix gostila Wisla. | Foto: Guliverimage Skupinski format bodo preizkusili na nedeljski tekmi v Courchevelu in naslednji teden, ko bo grand prix gostila Wisla. Foto: Guliverimage

Pri skakalkah se bo na tekmo iz kvalifikacij prebilo 40 skakalk. Te bodo v prvi seriji na podlagi kvalifikacij razporejene v osem skupin po pet. V finalno serijo se bosta uvrstili dve najboljši posameznici iz vsake skupine, ob teh pa bodo v finalu nastopile še štiri "srečne poraženke" z najboljšimi rezultati iz prve serije.

V primeru, da bosta dva ali več tekmovalcev v kvalifikacijah izenačena na istem mestu, štartna številka skakalca določa razporeditev – višja ko je številka, boljši je položaj.

Skupine v prvi seriji (moški)

Skupina 1: skačejo tisti, ki so bili v kvalifikacijah 50., 31., 30., 11., 10.
Skupina 2: 49., 32., 29., 12., 9. iz kvalifikacij
Skupina 3: 48., 33., 28., 13., 8.
Skupina 4: 47., 34., 27., 14., 7.
Skupina 5: 46., 35., 26., 15., 6.
Skupina 6: 45., 36., 25., 16., 5.
Skupina 7: 44., 37., 24., 17., 4.
Skupina 8: 43., 38., 23., 18., 3.
Skupina 9: 42., 39., 22., 19., 2.
Skupina 10: 41., 40., 21., 20., 1.

Pred finalom izbris točk

Nato sledi velika sprememba, saj se bodo točke iz prve serije v finalu izničile, tako da bo končni rezultat tekmovanja odvisen izključno od finalnega skoka. Po prvi seriji se bodo točke brisale, v končno razvrstitev bo štel le finalni skok. | Foto: Guliverimage Po prvi seriji se bodo točke brisale, v končno razvrstitev bo štel le finalni skok. Foto: Guliverimage

Pri FIS menijo, da bo izničenje dosežkov prve serije povečalo navdušenje, saj bo imel vsak od tekmovalcev enake možnosti za zmago, tudi tisti, ki odpre finale.

Skupine v prvi seriji (ženske)

Skupina 1: skačejo tiste, ki so bile v kvalifikacijah 40., 25., 24., 9., 8.
Skupina 2: 39., 26., 23., 10., 7.
Skupina 3: 38., 27., 22., 11., 6.
Skupina 4: 37., 28., 21., 12., 5.
Skupina 5: 36., 29., 20., 13., 4.
Skupina 6: 35., 30., 19., 14., 3.
Skupina 7: 34., 31., 18., 15., 2.
Skupina 8: 33., 32., 17., 16., 1.

Če pride do odpovedi finala, obvelja prva serija

V finalu bo prvi skakal 25. oz. 20. (pri ženskah) po prvi seriji. Točke bo sicer osvojilo 30 skakalcev, torej tudi peterica, ki se ne bo uvrstila v finale in bo po prvi seriji zasedala na mestih med 26. in 30. 

Če bi prišlo do odpovedi finalne serije, bodo šteli rezultati prve serije.

Večina reprezentanc v Franciji ne bo nastopila v najmočnejših postavah. Tudi slovenska ne. V moški konkurenci bodo barve Slovenije zastopali A-reprezentanti Lovro Kos, Žak Mogel in Žiga Jančar ter B-reprezentanti Žiga Jelar, Rok Oblak in Taj Ekart. Jančar in Ekart bosta prvič tekmovala na tekmah poletne velike nagrade. V konkurenci skakalk bodo nastopile zmagovalka zadnje sezone Nika Prevc, povratnica po poškodbi Nika VodanTinkara Komar in Maja Kovačič

Spored tekmovanja, grand prix, Courcehevel

Sobota, 9. avgust
9.30 kvalifikacije (ž)
11.15 kvalifikacije (m)
15.45 individualna tekma (ž) – star format
18.00 individualna tekma (m) – star format

Nedelja, 10. avgust
9.00 kvalifikacije (ž)
10.15 kvalifikacije (m)
15.45 individualna tekma (ž) – nov, skupinski format
18.00 individualna tekma (m) – nov, skupinski format

Kamil Stoch
Sportal Poslavljajoči se as ima znova razlog za veselje
Johann Andre Forfang
Sportal Norvežani, ki so se po razkriti aferi znašli sredi preiskave, se vračajo
Tina Erzar, Instagram
Sportal Mlada slovenska skakalka v bolnišnici: Moj boj se začenja zdaj
Marius Lindvik
Sportal "Ta tema mi izčrpa vso energijo. Dovolj smo že bili kaznovani."
Klingenthal 2020 - Timi Zajc
Sportal Kam se selijo tekme svetovnega pokala v skokih?
Kraft
Sportal Avstrijski zvezdnik sporočil dobro novico

Courchevel grand prix Nika Prevc Nika Prevc smučarski skoki
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.