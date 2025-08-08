Smučarski skakalci in skakalke bodo konec tedna v Courchevelu tekmovali za prve točke poletne velike nagrade. V obeh konkurencah sta na sporedu dve posamični tekmi. Sobotna bo potekala po starem formatu, nedeljska pa bo za vse nekaj posebnega, saj tekmovalce čaka novost, skupinski format preizkušnje. Na ta način bodo skakali tudi čez teden dni, ko se bo poletna sezona nadaljevala v Wisli.

Že v preteklosti so pri Mednarodni smučarski in deskarski zvezi poskušali s skupinskim formatom tekme, a se ta ni prijel. Zdaj bodo na posamični preizkušnji na tekmah poletne velike nagrade znova preizkusili nekoliko drugačen, skupinski format.

Kaj pravzaprav čaka skakalce in skakalke? Po kvalifikacijah se bo 50 tekmovalcev uvrstilo v prvo serijo, v kateri bodo glede na kvalifikacijski rezultat razporejeni v deset skupin. V finalno serijo se bosta uvrstila dva najboljša tekmovalca iz vsake skupine, ob teh se bo v finale uvrstilo še pet "srečnih poražencev" z najboljšimi rezultati. V finalu bo tako nastopilo 25 skakalcev.

Skupinski format bodo preizkusili na nedeljski tekmi v Courchevelu in naslednji teden, ko bo grand prix gostila Wisla. Foto: Guliverimage

Pri skakalkah se bo na tekmo iz kvalifikacij prebilo 40 skakalk. Te bodo v prvi seriji na podlagi kvalifikacij razporejene v osem skupin po pet. V finalno serijo se bosta uvrstili dve najboljši posameznici iz vsake skupine, ob teh pa bodo v finalu nastopile še štiri "srečne poraženke" z najboljšimi rezultati iz prve serije.

V primeru, da bosta dva ali več tekmovalcev v kvalifikacijah izenačena na istem mestu, štartna številka skakalca določa razporeditev – višja ko je številka, boljši je položaj.

Skupine v prvi seriji (moški) Skupina 1: skačejo tisti, ki so bili v kvalifikacijah 50., 31., 30., 11., 10.

Skupina 2: 49., 32., 29., 12., 9. iz kvalifikacij

Skupina 3: 48., 33., 28., 13., 8.

Skupina 4: 47., 34., 27., 14., 7.

Skupina 5: 46., 35., 26., 15., 6.

Skupina 6: 45., 36., 25., 16., 5.

Skupina 7: 44., 37., 24., 17., 4.

Skupina 8: 43., 38., 23., 18., 3.

Skupina 9: 42., 39., 22., 19., 2.

Skupina 10: 41., 40., 21., 20., 1.

Pred finalom izbris točk

Nato sledi velika sprememba, saj se bodo točke iz prve serije v finalu izničile, tako da bo končni rezultat tekmovanja odvisen izključno od finalnega skoka. Po prvi seriji se bodo točke brisale, v končno razvrstitev bo štel le finalni skok. Foto: Guliverimage

Pri FIS menijo, da bo izničenje dosežkov prve serije povečalo navdušenje, saj bo imel vsak od tekmovalcev enake možnosti za zmago, tudi tisti, ki odpre finale.

Skupine v prvi seriji (ženske) Skupina 1: skačejo tiste, ki so bile v kvalifikacijah 40., 25., 24., 9., 8.

Skupina 2: 39., 26., 23., 10., 7.

Skupina 3: 38., 27., 22., 11., 6.

Skupina 4: 37., 28., 21., 12., 5.

Skupina 5: 36., 29., 20., 13., 4.

Skupina 6: 35., 30., 19., 14., 3.

Skupina 7: 34., 31., 18., 15., 2.

Skupina 8: 33., 32., 17., 16., 1.

Če pride do odpovedi finala, obvelja prva serija

V finalu bo prvi skakal 25. oz. 20. (pri ženskah) po prvi seriji. Točke bo sicer osvojilo 30 skakalcev, torej tudi peterica, ki se ne bo uvrstila v finale in bo po prvi seriji zasedala na mestih med 26. in 30.

Če bi prišlo do odpovedi finalne serije, bodo šteli rezultati prve serije.

Večina reprezentanc v Franciji ne bo nastopila v najmočnejših postavah. Tudi slovenska ne. V moški konkurenci bodo barve Slovenije zastopali A-reprezentanti Lovro Kos, Žak Mogel in Žiga Jančar ter B-reprezentanti Žiga Jelar, Rok Oblak in Taj Ekart. Jančar in Ekart bosta prvič tekmovala na tekmah poletne velike nagrade. V konkurenci skakalk bodo nastopile zmagovalka zadnje sezone Nika Prevc, povratnica po poškodbi Nika Vodan, Tinkara Komar in Maja Kovačič.