STA

Četrtek,
7. 8. 2025,
13.17

51 minut

Tekme v smučarskih skokih iz ZDA v Nemčijo

STA

Klingenthal 2020 - Timi Zajc | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Načrtovane tekme za svetovni pokal v smučarskih skokih v sezoni 2025/26, ki so bile 13. in 14. decembra predvidene v ameriškem Lake Placidu, bodo po odločitvi Mednarodne smučarske zveze (Fis) priredili v nemškem Klingenthalu, je zapisala nemška tiskovna agencija dpa.

V Lake Placidu so bile sredi decembra predvidene ženska, moška in mešana ekipna tekma. Po zadnjem kontrolnem pregledu prizorišča je bilo odločeno, da skakalni objekti na prizorišču zimskih olimpijskih iger v letih 1932 in 1980 niso primerni za organizacijo tekem.

Nova sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih se bo začela 20. novembra v norveškem Lillehammerju, kjer bodo na sporedu mešana ekipna ter moška in ženska preizkušnja na veliki skakalnici.

