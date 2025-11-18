Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
18. 11. 2025,
8.58

Osveženo pred

1 ura, 1 minuta

ZOI 2026 Sam Macuga Lauren Macuga Alli Macuga

Sestre Macuga pišejo zgodovino

Čudovita zgodba iz ZDA: tri sestre na olimpijskih igrah v treh različnih športih

Macuga sestre | Sestre Macuga nameravajo prihodnje leto v Italiji nastopiti na zimskih olimpijskih igrah v treh različnih športih. | Foto Guliverimage

Sestre Macuga nameravajo prihodnje leto v Italiji nastopiti na zimskih olimpijskih igrah v treh različnih športih.

Foto: Guliverimage

Tri sestre iz ZDA, Sam, Lauren in Alli Macuga, se potegujejo za pravico do tekmovanja na zimskih olimpijskih igrah 2026 v Milanu in Cortini d'Ampezzo. Želijo tekmovati v treh različnih disciplinah, zdaj pa je pred njimi najpomembnejša naloga - uvrstitev na olimpijske igre, poroča britanska tiskovna agencija Reuters.

Najstarejša v družini, 24-letna Sam Macuga, želi tekmovati v smučarskih skokih, 23-letna Lauren Macuga uspešno tekmuje v alpskem smučanju, 22-letna Alli Macuga pa je bila leta 2023 imenovana za novinko leta v smučanju prostega sloga na grbinah.

Sam Macuga tekmuje v smučarskih skokih ... | Foto: Guliverimage Sam Macuga tekmuje v smučarskih skokih ... Foto: Guliverimage

"Imamo srečo, da tekmujemo v različnih disciplinah. Smo zelo tekmovalne, vsaka od nas se na sezono pripravlja individualno," je dejala alpska smučarka Lauren, ki je na letošnjem svetovnem prvenstvu v Saalbachu osvojila bronasto medaljo v superveleslalomu.

Pred njo sta bili le Stephanie Venier iz Avstrije in kasnejša zmagovalka skupnega seštevka svetovnega pokala Federica Brignone iz Italije.

... Lauren Macuga je alpska smučarka ... | Foto: Guliverimage ... Lauren Macuga je alpska smučarka ... Foto: Guliverimage

Sestre so se že od malih nog rade igrali na snegu. "Sankale so se na dvorišču in se prepirale, katera bo najhitrejša," se spominja njihov oče Dan Macuga.

Prepiri med sestrami pa so se običajno končali na smučišču, kjer so vse tri največje navijačice druga druge. Tudi njun mlajši brat, 20-letni Dan mlajši, se jima želi pridružiti in sanja o prihodnosti v alpskem smučanju.

"Ne morem si predstavljati potovanja v Italijo brez njiju," je dejala Sam, ki se je leta 2019 prvič pridružila ameriški zimski reprezentanci.

... Alli Macuga pa tekmuje v smučanju prostega sloga na grbinah. | Foto: Guliverimage ... Alli Macuga pa tekmuje v smučanju prostega sloga na grbinah. Foto: Guliverimage

Sestre Macuga so se rodile in odraščale v zimskem športnem raju Park City v ameriški zvezni državi Utah. Že od malih nog je njuna mama Amy vodila tabelo, s katero je spremljala napredek svojih hčera.

Če se bodo Američanke uvrstile na olimpijske igre, ne bodo prve sestre, ki bodo tekmovale na zimskih OI. Tri kanadske sestre Dufour-Lapointe so leta 2014 tekmovale na grbinah na OI v Sočiju, Justine in Chloe sta nato osvojili olimpijski kolajni, Justin zlato, Chloe srebrno.

