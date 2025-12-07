Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nedelja, 7. 12. 2025, 22.02

Nedelja, 7. 12. 2025, 22.02

1 minuta

Alpsko smučanje, Beaver Creek, veleslalom (m)

Odermatt do nove zmage, Kranjcu Beaver Creek tokrat ne bo ostal v najlepšem spominu

Marco Odermatt je zmagovalec veleslaloma v Beaver Creeku. | Foto Reuters

Marco Odermatt je zmagovalec veleslaloma v Beaver Creeku.

Foto: Reuters

Zmagovalec veleslaloma v Beaver Creeku je Marco Odermatt, ki se veseli 49. zmage svetovnega pokala. Za presenečenje je poskrbel Italijan Alex Vinatzer, ki je z desetega mesta po prvi vožnji napredoval na drugo, kar so njegove prve veleslalomske stopničke. Tretji je bil Norvežan Henrik Kristoffersen. Edini slovenski predstavnik Žan Kranjec, ki je bil lani tukaj tretji, tokrat ni bil v ospredju, zasedel je 24. mesto. Smučarji se bodo po današnji tekmi vrnili v Evropo, kjer bosta prihodnji konec tedna v Val d'Iseru veleslalom in slalom.

Miha Hrobat
Sportal Neregularno tekmo končali po 31 smučarjih, Hrobat 24.

Odermatt je po odstopu v prvi vožnji veleslaloma v Cooper Mountainu znova našel občutke, izkoristil je startno številko 1 ter letvico postavil najvišje. Švicar je v finalu odbil napade tekmece ter še na 28. tekmi v veleslalomu v svetovnem pokalu prišel do zmage.

Drugo mesto sta si po prvi vožnji delila nekdanja kolega iz norveške reprezentance Henrik Kristoffersen in Lucas Pinheiro Braathen, ki od leta 2024 smuča za Brazilijo. Njun zaostanek je znašal 86 stotink sekunde.

Najhitrejša trojica. | Foto: Reuters Najhitrejša trojica. Foto: Reuters

Alex Vinatzer iz Italije je bil po prvi vožnji na desetem mestu, z zaostankom 1,31 sekunde. A mu je v finalu uspela vrhunska vožnja in je na koncu zaostal le 23 stotink za Odermattom. Kristoffersen je bil tretji (+0,34), Avstrijec Stefan Brennsteiner četrti (+0,41), Pinheiro Braathen pa peti (+0,49). Žan Kranjec je zasedel 24. mesto. | Foto: Guliverimage Žan Kranjec je zasedel 24. mesto. Foto: Guliverimage

V seštevku discipline sta z 200 točkami na vrhu Brennsteiner in Odermatt, ki s 445 točkami krepko vodi v skupnem seštevku.

Kranjec je najboljši Slovenec na osmem mestu v veleslalomskem seštevku in na 27. mestu v skupnem seštevku.

Beaver Creek, veleslalom, finale:


1. Marco ODERMATT (Švi) 2:20.59
2. Alex VINATZER (Ita) +0.23
3. Henrik KRISTOFFERSEN (Nor) +0.34
...
24. Žan KRANJEC (Slo) +1.72

