Avstrijski smučarski skakalec Daniel Tschofenig, branilec velikega kristalnega globusa in zmagovalec novoletne turneje, se pred olimpijsko sezono ne počuti posebej pod pritiskom. "Vse se začne znova z ničle," je pred uvodno tekmo v Lillehammerju poudaril avstrijski športnik leta.

Dejstvo, da je Tschofenig lansko sezono na vrhuncu sezone, svetovnem prvenstvu ostal praznih rok, koroškega skakalca glede zimskih iger ne skrbi pretirano. Sproščeno namerava pričakati vrhunec sezone - olimpijske igre v Italiji.

Tschofenig ne čuti pritiska, da bi ponovil lansko sanjsko sezono. "Ne ravno. Sezona je bila fantastična, vem pa tudi, da ne bo postala norma, oziroma to ni norma. Kar sem dosegel, mi nihče ne more vzeti. In tako se bom tega lotil," je dejal 23-letnik v pogovoru za domačo tiskovno agencijo APA.

"Iz prejšnje sezone ne morem prenesti ničesar. Bomo videli, kaj se bo zgodilo v Lillehammerju. V najboljšem primeru bom spet jaz tisti, ki ga bodo tekmeci preganjali. Zelo možno pa je tudi, da bom moral jaz nekoga loviti," je dodal član skakalnega kluba iz Zahomca.

Kot glavna tekmeca izpostavlja v lastni ekipi Jana Hörla in Stefana Krafta. "Res je dobro, da imaš v ekipi vedno perspektivo in motivacijo za nenehno napredovanje," je dejal Tschofenig.

Jan Hörl Foto: Guliverimage

Svetovno prvenstvo v Trondheimu mu ni šlo dobro, vendar se ne boji ponovitve na OI. "Ne skrbi me, da se na večjih tekmovanjih ne bo izšlo. Svetovno prvenstvo pa zame res ni bilo najboljše; tam sem se moral močno boriti. Ampak na SP v Planici leta 2023 sem pokazal svoje najboljše skoke. Ni bilo dovolj za stopničke, ampak so bili res 'kul' skoki."

Fokus ni le na olimpijskih igrah

Tschofenig se ne želi osredotočiti samo na zimske igre. "Olimpijske igre so pomembne, ampak želim biti dober v vsakem trenutku. Ne bom se osredotočal posebej na eno samo tekmo. Še vedno pa želim biti močan na OI."

Nova olimpijska skakalnica v Predazzu, ki se je na poletni veliki nagradi izkazala za katastrofalno za njegovo dekle, Kanadčanko Alexandrio Loutitt, ga ne odvrne. Foto: Guliverimage

Nova olimpijska skakalnica v Predazzu, ki se je na poletni veliki nagradi izkazala za katastrofalno za njegovo dekle, Kanadčanko Alexandrio Loutitt, ga ne odvrne. "To je težka skakalnica. Morda je bolj nevarna kot druge, ja, ampak vsi se bomo morali s tem spopasti. Pred OI bomo naredili vse potrebne korake, nato pa bomo tudi tam skoke dobro obvladali."

Dejstvo, da njegova priprava zaradi poškodb poleti spet ni bila idealna, ga prav tako ne moti. "Seveda poškodbi mišic nista idealni. Ampak mislim, da smo se zelo dobro odrezali." Situacija je podobna kot lani, ko je šlo kljub mešanemu poletju v zimi izjemno dobro.

Nova pravila glede opreme, ki so jih poostrili zaradi norveškega škandala z goljufijami, imajo v avstrijskem taboru pod nadzorom. "Spremembe pravil smo zelo dobro obvladali. Mislim, da imamo res dober dres, ki deluje. In tako lahko dobro začnemo sezono."

Tudi njegov prehod z znamke smuči Augment na Van Deer, za katere se je odločil tudi Slovenec Timi Zajc, je po njegovih besedah potekal gladko.

