"Trenutno sem v procesu rehabilitacije, bolj kot ne za zdaj delam vaje z lastno težo, treniram ločeno od ekipe in upam, da se čim prej vrnem nazaj. Moja želja je, da bi se vrnila na Ljubnem, čeprav si morda kdo misli, da to ne bo šlo. Ne bom pa šla toliko čez sebe, da ne bo varno," pravi smučarska skakalka Taja Bodlaj, ki bo zaradi poškodbe in operativnega posega izpustila začetek sezone. najstnica upa, da se bo uresničil rek 'Slab začetek, dober konec'.

Ženski slovenski skakalni tabor je imel poleti kar nekaj težav, z njimi se je soočila tudi Taja Bodlaj, pri kateri so se bolečine v kolenu pojavljale že dalj časa, resen alarm pa se je prižgal v lanski sezoni, ko je vse težje skakala.

"Vleklo se je že nekaj časa, celotno lansko sezono. A ko smo najprej šli na magnetno resonanco, je bilo vidno zgolj vnetje, tako da smo rekli, da če je le vnetje, bo šlo to mimo, jaz pa naprej treniram. A nato kar naenkrat ni šlo več. Poskusili smo zdravljenje s krvno plazmo, a ni bilo nič bolje. Šele ko je dr. Drobnič odprl nogo, se je videlo, da je bila tetiva na kvadricepsu počena, tako da jo je bilo treba zašiti," pripoveduje najstnica, za katero je to prva poškodba, ki je zahtevala operacijo. Kot pravi, je imela v mlajših letih težave z meniskusom, a ni bilo tako resno, da bi morala pod nož.

"Ko potegnem črto, si rečem, da ni bilo druge možnosti in da je najbolje, da se s tem sprijaznim"

Tudi tokrat je sprva mislila, da se bo vrnila brez operacije. "Rekli so mi, da lahko odprejo, lahko pa tudi ne, da je odločitev moja. Treba je bilo pretehtati dve povsem različni stvari. Spraševala sem se, ali gremo naprej skakat ali pa naj odprejo in pogledajo. Mislila sem si, kaj pa če ne bodo nič našli in bodo za brez zveze odprli? A nato sem si rekla, da ni vredno skakati, če nisem v redu, če čutim bolečino. Na koncu smo videli, da ne gre za kar neko poškodbo, da je bilo kar resno. Ni se bilo lahko sprijazniti s tem, da bom na kavču, da bom od doma gledala dekleta ... Veliko stvari je bilo treba predelati. A ko potegnem črto, si rečem, da ni bilo druge možnosti in da je najbolje, da se s tem čim prej sprijazniš."

"Veliko stvari je bilo treba predelati. A ko potegnem črto, si rečem, da ni bilo druge možnosti in da je najbolje, da se s tem čim prej sprijazniš." Foto: Guliverimage

Bodlaj je trenutno v fazi rehabilitacije. "Začela sem rehabilitacijo na fakulteti DIF, treniram po svojem programu, umaknila sem se od ekipe, saj dekleta delajo po svojem programu. Upam pa, da se čim prej vrnem. Trenutno delam bolj kot ne vse še z lastno težo, kaj tudi na kakšni napravi, a za zdaj minimalno, saj mi je res pobralo vso mišico, tako da bo trajalo malo dlje," o poti vrnitve pravi 19-letnica.

Želi se vrniti na Ljubnem, a ...

Čeprav je nehvaležno napovedovati, kdaj bi se lahko vrnila, je za olimpijsko sezono pri sebi obkrožila poseben datum.

"Moja želja je, da bi se morda vrnila na Ljubnem (od 9. do 11. januar 2026, op. a.). Morda bi kdo ob tem rekel "Joj, ti si nora, to ne bo šlo", a to je moj cilj. Ne bom p ašla toliko čez sebe, da ne bo varno ali pa da še enkrat karkoli odtrgam, a v glavi sem si Ljubno zadala za cilj, ki ga bom poskušala doseči." Foto: Daniel Novakovič/STA

Upa na uresničitev reka "Slab začetek, dober konec"

Smučarske skakalke bodo zimsko sezono začele 21. novembra v Lillehammerju, kjer bo glavni trener slovenske reprezentance Jurij Tepeš računal na izdatno pomlajeno ekipo. Ob Bodlaj tako ne bo niti Eme Klinec, prav tako ne mlade Tine Erzar, katere skakalna prihodnost je po zahtevni diagnozi pod vprašajem.

"Za Tinco nas je kar zelo šokiralo, tako da je bilo poleti kar težko. Sama sem bila sicer bolj odmaknjena od deklet, a vseeno, ko se slišiš z njimi, slišiš, da niso najboljše volje. Nas pa veseli, da gre Tini na bolje, meni gre na bolje, imam občutek, da bo pozimi zalaufalo," je v slogu slab začetek, dober konec zaključila Bodlaj.