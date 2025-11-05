Slovenski trener Bine Norčič, ki je prevzel vodenje švicarske skakalne reprezentance, je določil ekipo za začetek svetovnega pokala. V tej je tudi 44-letni veteran Simon Ammann, ki bo vstopil v 29. sezono na najvišji tekmovalni ravni.

Smučarske skakalke in skakalce od začetka nove sezone svetovnega pokala ločita še dobra dva tedna, tekmovalni program se bo namreč s tekmo mešanih ekip začel 21. novembra v Lillehammerju.

Švicarski tabor, na trenerskem čelu katerega je po slovesu Runeja Velte Bine Norčič, je obelodanil seznam peterice skakalcev, ki bo nastopila na Norveškem. Švicarsko moško zasedbo sestavljajo Gregor Deschwanden, Sandro Hauswirth, Juri Kesseli, Felix Trunz in Simon Ammann. Za zadnjega bo to že 29. sezona svetovnega pokala, v tem je debitiral leta 1997.