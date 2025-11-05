Po nekaterih torkovih poslasticah v četrtem krogu lige prvakov bo danes na sporedu še druga polovica srečanj kroga. V pozornosti bo obračun Manchester Cityja in Borussie Dortmund, na Etihad tako prihaja nekdanja ekipa Erlinga Haalanda. Preostali pari so še Karabah Agdam – Chelsea, Pafos – Villarreal, Ajax – Galatasaray, Brugge – Barcelona, Inter Milano – Qairat Almaty, Newcastle – Athletic Bilbao, Marseille – Atalanta in Benfica – Bayer Leverkusen.

prvi krog: torek, sreda, četrtek

drugi krog: torek, sreda

tretji krog: torek, sreda

četrti krog: torek

Liga prvakov, ligaški del (4. krog):

Sreda, 5. november:

V središču dogajanja Erling Haaland

Manchester City je do zdaj v ligi prvakov še neporažen, enkrat so remizirali z Monacom, z 2:0 pa so slavili tako nad Napolijem kot Villarrealom, v zadnjih 12 tekmah v vseh tekmovanjih pa so slavili devetkrat. Pri sedmih točkah je po treh tekmah lige prvakov tudi Borussia Dortmund.

V ospredju dogajanja bo zagotovo Erling Haaland, ki se bo v dresu Manchester Cityja pomeril proti svojemu nekdanjemu klubu. 25-letnik je v odlični strelski formi, v tej sezoni ni zadel le na dveh tekmah, v tem koncu tedna se je dvakrat vpisal med strelce. Haaland je na torkovi tiskovni konferenci pred tekmo Etihada s svojim nekdanjim klubom vztrajal, da pod to izjemno zunanjostjo ostaja isti skromen posameznik, ki je prišel iz Bryneja na Norveškem.

"Odkar pomnim, sem popolnoma ista oseba. Nič se ni spremenilo," je izjavil Haaland. "V nekaterih situacijah sem še vedno isti otrok; še vedno sem isti otrok iz Bryneja, vendar z veliko več življenjskimi izkušnjami." Že ob začetku sezone je z izbranimi besedami o njem spregovoril tudi Pep Guardiola. "Njegove številke so nore," je dejal Guardiola. "Šalimo se, ampak številke so neverjetne. Za nas je neverjetno pomemben, vedno si ustvarja priložnosti in vedno imaš občutek, da lahko doseže gol." Haaland je od selitve v Anglijo leta 2022 dosegel 141 golov na 159 tekmah. Haaland je pri Dortmundu preživel dve sezoni in pol, za bundesligaško moštvo pa je na 89 tekmah dosegel 86 golov in prispeval 19 podaj.

Serhou Guirassy Foto: Guliverimage

To bo sedmič, da se bosta ekipi pomerili v ligi prvakov, nemška ekipa pa je v prejšnjih šestih tekmah dosegla le eno zmago (dva remija, trije porazi). Ekipa Nika Kovača je dobro vstopila v sezono 2025/26, saj je v tej sezoni izgubila le eno od 14 tekem. A Man City je neporažen na zadnjih 22 domačih tekmah v skupinskem oziroma po ligaškem delu lige prvakov (z 19 zmagami in tremi remiji), vse od poraza proti Lyonu z 2:1 septembra 2018.

Pri Dortmundčanih pa bodo ogromno stavili na Serhouja Guirassyja, ki je na 13 tekmah v vseh tekmovanjih v tej sezoni zabil sedem golov.

Inter je po treh tekmah v ligi prvakov pri treh zmagah. Foto: Reuters

Možnost, da po štirih tekmah ostanejo stoodstotni, bodo imeli nogometaši Interja, ki se bodo na domačem terenu pomerili z ekipo Kairat Almatyja.

Prve točke v sezoni bosta skušala zabeležili Benfica in Ajax. Portugalsko ekipo čaka srečanje z Bayerjem iz Leverkusna, Nizozemci pa bodo gostili turški Galatasaray.

Najboljši strelci: 5 – Kane (Bayern), Mbappe (Real)

4 – Gordon (Newcastle), Haaland (Man City), Rashford (Barcelona)

3 – Barnes (Newcastle), Burkardt (Eintracht), Guruzeta (Athletic), Lopez (Barcelona), Martinelli (Arsenal), Martinez (Inter), Nmecha (Borussia D.), Osimhen (Galatasaray), Paixao (Marseille)

Liga prvakov, ligaški del (4. krog):

Torek, 4. november

Sreda, 5. november

Lestvica: