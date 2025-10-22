Veličasten preobrat Liverpoola, blestela tudi Bayern in Chelsea

Po atraktivnem torku, ko je na devetih tekmah tretjega kroga lige prvakov padlo kar 43 zadetkov , jih je v sredo padlo bistveno manj (28). Liverpool je z visoko zmago v Frankfurtu (5:1) prekinil niz štirih zaporedih porazov. Chelsea je visoko odpravil Ajax (5:1), Bayern, pri katerem je opozoril nase 17-letni Lennart Karl, pa Club Brugge (4:0). Real je v derbiju večera, glavni sodnik je bil Slavko Vinčić, po hudem boju ugnal Juventus (1:0). Qarabag je v Bilbau povedel že po 40 sekundah, a je nato Athletic poskrbel za preobrat (3:1) in prvi poraz prvaka Azerbajdžana.

V Madridu je evropski rekorder Real po hudem boju premagal Juventus. Gostje so si na tekmi, na kateri je vlogo glavnega sodnika opravljal Slavko Vinčić, pripravili kar nekaj zrelih priložnosti, a je ostal vratar Thibaut Courtois nepremagan. Belim baletnikom je zagotovil zmago Jude Bellingham.

Anglež Jude Bellingham je zadel v polno na polovici drugega polčasa. Foto: Reuters

Prvič v tej sezoni ni v ligi prvakov zadel v polno Kylian Mbappe. S petimi zadetki ostaja najboljši strelec tekmovanja, toliko jih je dosegel tudi golgeter Bayerna Harry Kane, na srečanju z Juventusom, pri katerem se trese stolček trenerju Igorju Tudorju, pa se je vpisal v zgodovino lige prvakov kot najmlajši igralec, ki je zbral 90 nastopov. Star je 26 let in 306 dni, prejšnji rekord pa je pripadal klubski ikoni Reala Raulu Gonzalezu (27 let in 114 dni).

Čudežni najstnik pri Bayernu potreboval le pet minut

Bayern je tako kot PSG, Inter, Arsenal in Real tudi še stoodstoten. Tokrat je brez težav odpravil Club Brügge s 4:0. Že v prvem polčasu so zadeli Lennart Karl, Harry Kane in Luis Diaz. Kane je prvič v karieri zadel na osmi zaporedni tekmi, skupaj je za Bayern v tej sezoni dosegel že 20 golov na vsega 12 tekmah. Nicolas Jackson je v 79. minuti zadel za končnih 4:0.

Lennart Karl je dočakal strelski prvenec za člansko zasedbo Bayerna pri 17 letih. Foto: Reuters

Komaj 17-letni Karl je prvič zaigral v ligi prvakov v začetni enajsterici, za svoj strelski prvenec na Allianz Areni pa je potreboval le pet minut. Akademiji Bayerna se je pridružil leta 2022.

Čustvena tekma za Huga Ekitikeja

Liverpool je prekinil črni niz. V zadnjem času jim je šlo marsikaj narobe. Nizali so poraz za porazom, ko pa so se želeli v torek odpraviti v Frankfurt, so zaradi tehničnih težav letala ostali na Otoku. Tam so tudi opravili trening, trener Arne Slot pa tako ni opravil novinarske konference v Nemčiji. V sredo je bil lahko po tekmi veliko boljše volje. Liverpool je po veličastnem preobratu zmagal s 5:1, Nizozemec pa se je izognil neslavnemu rekordu, saj bi v primeru poraza postal prvi strateg rdečih po letu 1953, ki je izgubil pet zaporednih srečanj.

Francoz Hugo Ekitike, ki se je poleti iz Frankfurta preselil v Liverpool, je v 35. minuti izenačil rezultat na 1:1. Njegovi soigralci so že do konca prvega polčasa poskrbeli za prednost s 3:1, nato pa je angleški velikan zmagal kar s 5:1. Foto: Reuters

Za Otočane se ni začelo dobro, saj je Eintracht v 26. minuti povedel z 1:0. S tem pa je očitno prebudil še dodatno moč pri gostih, ki so v nadaljevanju kar petkrat zatresli mrežo gostiteljev. Najprej je izenačil rezultat na 1:1 Hugo Ekitike. To je bila čustvena tekma za 23-letnega francoskega napadalca, ki je to poletje prestopil k Liverpoolu iz Eintrachta, za katerega je na 64 tekmah dosegel 26 zadetkov. Čeprav so rdeči zmagali kar s 5:1, znova nista zadela Šved Alexander Isak in Nemec Florian Wirtz, od katerih so navijači po dragih poletnih nakupih pričakovali bistveno več.

Mohamed Salah ni bil uvrščen v začetno enajsterico Liverpoola, tako da je spremljal dvoboj v Frankfurtu na klopi. V igro je vstopil v 74. minuti. Foto: Reuters

V tej sezoni pogrešajo tudi večji strelski učinek Mohameda Salaha, ki potrebuje še dva zadetka, da postane prvi Afričan, ki bi se lahko v ligi prvakov pohvalil s 50 goli. V Frankfurtu tega ni dočakal, tekme ni začel v prvi enajsterici, v igro pa vstopil šele v 74. minuti.

S 5:1 je v sredo zmagal tudi Chelsea. Zlahka je opravil z Ajaxom in izkoristil prednost igralca več, saj so gostje ostali z igralcem manj že v 17. minuti.

Moises Caicedo je v Londonu popeljal Chelsea v vodstvo z 2:0. Londončani imajo od 17. minute prednost igralca več, saj je pri Ajaxu prejel rdeči karton Kenneth Taylor. Foto: Reuters

Za gostitelje so zadeli v polno Marc Guiu (18.), Moises Caicedo (27.), Enzo Fernandez (45./11-m), Estevao (45+6./11 m) in Tyrique George (48.). Za Chelsea je bila to druga zmaga, za zadnjeuvrščeni Ajax pa še tretji poraz.

Napeto je bilo v Lizboni, kjer sta se Sporting in Marseille borila za drugo zmago. Do nje so po preobratu prišli Portugalci, ki so zmagali z 2:1. Goste je sicer v vodstvo popeljal Igor Paixao v 14. minuti, Geny Catamo in Alisson Santos pa sta v 69. in 86. razveselila domače navijače. Marseille je cel drugi polčas igral z igralcem manj.

Na srečanjih v Monte Carlu in Bergamu ni bilo zadetkov.

Preobrat v Bilbau, Galatasaray do nove zmage

Himna lige prvakov je danes najprej odmevala malce pred 18.45 v Baskiji in Turčiji. Athletic Bilbao je postal prvi klub, ki je v ligaškem delu lige prvakov premagal Qarabag. Prvak Azerbajdžana je sicer sanjsko začel gostovanje v Bilbau, saj je povedel že po 40 sekundah.

Leandro Andrade je popeljal Qarabag, največjo senzacijo lige prvakov, v vodstvu na gostovanju v Bilbau že po 40 sekundah. Foto: Reuters

V nadaljevanju pa so rdeče-beli vendarle poskrbeli za preobrat in razveselili navijače z zmago s 3:1. Dvakrat je v polno meril Gorka Guruzeta.

Baskovski klub je v nadaljevanju le zaigral bolje in poskrbel za preobrat. Robert Navarro (na sliki) je v 70. minuti popeljal rdeče-bele v vodstvo z 2:1, nato pa je končni rezultat z drugim zadetkom na tekmi dosegel Gorka Guruzeta. Foto: Reuters

Z enakim rezultatom (3:1) kot Athletic je v sredo zmagal tudi Galatasaray. Turški velikan, ki je v vseh tekmovanjih nepremagan doma že okroglih 30 tekem zapored, je vzel mero nepredvidljivemu norveškemu prvaku Bodo/Glimt. Dvakrat je v polno zadel Nigerijec Victor Osimhen, prvič že v 3. minuti.

Festival zgodnjih zadetkov se je nadaljeval tudi v Istanbulu, kjer je v 3. minuti popeljal Galatasaray v vodstvo Victor Osimhen. Nigerijec je kmalu podvojil prednost. Foto: Reuters

